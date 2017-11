Cumple 101 años llenos de plenitud y felicidad

Publicidad

La tarde del jueves doña Eustolia Reyes con gran alegría celebró junto con su familia su cumpleaños número 101.Originaria de Comanja de Corona, pueblo de Lagos de Moreno, Jalisco, Eustolia ha vivido gran parte de su vida en la colonia Industrial, en León; para ella la edad no es un impedimento, sigue estando lúcida y mantiene gran sentido del humor.“Me siento muy bien, bendito sea Dios, se la pasa uno bien, yo no sufro, no paso hambre, yo no peleo... ¿qué más les digo? yo llevo mi vida muy bien, muy tranquila” comentó.Para festejar sus 101 años, sus familiares prepararon una comida a la que asistieron más de 50 personas, aunque ese número no abarca ni la cuarta parte de la familia de doña Eustolia.Varios de sus nietos ya tienen nietos, por lo que ella es tatarabuela, y ve pasar constantemente a familiares por su casa.“Qué voy a andar recordando todos los nietos que tengo, no, son muchos... yo tuve 12 hijos y me viven 10, tengo mucha familia”, mencionó sonriente.A pesar de su edad se mantiene activa, uno de sus hijos tiene un puesto de tacos afuera de su casa en la calle Celaya, y doña Eustolia ayuda a poner los platos dentro de bolsas.“Le gusta estar aquí ayudando, la mantiene activa, a veces está tan entretenida que se pone a cantar”, comentó Cecilia, nieta de la cumpleañera.La familia está contenta por el cumpleaños, y aunque acaba de pasar, ya planea el festejo para el 2018.“Sí quiero mi fiesta para el siguiente año, pero primero Dios llegar bien”, concluyó Eustolia Reyes.