Coco, la campeona de taquilla

Coco, la película que a muchos ha hecho llorar y a otros muchos no, pero a la mayoría les ha agradado, a dos semanas de su exhibición en México suma ingresos por 631.47 millones de pesos y 13.41 millones de asistentes.Las cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica detallan que tan solo en la taquilla del 6 al 9 de noviembre, Coco generó 302.23 millones de pesos y 6.49 millones de personas en salas.Con estos números, la cinta de Disney-Pixar podría convertirse en la más taquillera del año en México, además superar el récord histórico que en la actualidad pertenece a Avengers (2012) con 827 millones 122 mil 715 pesos.Después del ayuno de la LigaMX, el Club León regresa para enfrentar a las Chivas en la última jornada, equipo que podría convertirse en la próxima playera que vista Elías Hernán Hernández Jacuinde, en caso de que el empresario Jorge Vergara Madrigal decida abrir la chequera.Aunque la entrada del texto pareciera el preámbulo para hablar de futbol, en realidad querido lector, queremos presentar únicamente la impresionante curva de crecimiento en valor económico que registra el hoy camiseta 8 del conjunto leonés.‘La compañía Hernández’ pasó de tener un valor de 816 mil dólares a 4 millones 800 mil dólares de acuerdo a Transfermarkt.En la gráfica elaborada por el portal alemán, a partir del 2 de febrero de 2008 (cinco meses después de su debut) con el equipo de su ciudad natal, Morelia, tenía un valor aproximado de 816 mil dólares a sus 20 años de edad.Un par de años más tarde, aún con los michoacanos, la plataforma digital taza al ‘Patrullero’ con un costo que oscila los 2 millones 330 mil dólares, cifra con la que llega al Club Pachuca; en su paso por Tigres primero subió a 2 millones 620 mil dólares (2012) para luego quedar nuevamente en 2 millones 333 mil dólares.Tranfermarkt registra que cuando comenzó a jugar con León (2013) su valor era de 2 millones 100 mil dólares y hasta la última revisión (31 de julio 2017), luego de 4 años de formar parte del equipo de Jesús Martínez Murguía, el jugador ha crecido más del 50% en su valor, llegando a 4 millones 800 mil dólares.Se habla de que el equipo que quiera llevarse a Elías del León tendría que pagar 10 millones de dólares.El pasado 25 de octubre platicábamos del reto de un grupo de empresas guanajuatenses por vender sus productos a Qatar, que será la sede del Mundial de Futbol 2022, hoy podemos mencionar que ya surgió el primer productor guanajuatense que cerró negocios por aquellas tierras.El nombre de la empresa es Rosa Mexicano de Valle de Santiago, de la diseñadora Alejandra Gallardo, quien podrá escribir en la historia de su empresa que su primera exportación fue a Dubái.El valor de los productos enviados por la marca que tiene 11 años en el mercado fue de 10 mil dolares.Bolsos pintados a mano, cinturones, collares y llaveros elaborados con madera, crochet y barro, son parte de los artículos que elabora la diseñadora y directora de la marca junto con cinco artesanas.La Cofoce, a cargo de Luis Rojas, comparte que productos elaborados por empresas guanajuatenses serán la primera oferta exportable que exponga sus trabajos en Global Village en Dubái, buscando que casos como el de Rosa Mexicano se repitan.En el primer envío de productos participaron 5 empresas de los municipios de León, Valle de Santiago, Salamanca y Dolores Hidalgo.Talavera Castillo, Chiles y Chiles, Rosa Mexicano y Chomart, fueron parte de las PyMes que enviaron cerámica, velas, joyería de papel maché, bolsas pintadas a mano y ristras de chile.El jueves visitará León Rosario Marín, ex Tesorera de los Estados Unidos.Será la ponente invitada por BanBajío que dirige Carlos de la Cerda, para hablar de ‘La Relación México-Estados ante un futuro incierto’ en el Hotel Hotsson.Marín llegó a los Estados Unidos a los 14 años acompañada de sus padres como inmigrantes, y años más tarde se convirtió en la 41 tesorero de los Estados Unidos, siendo la primera funcionaria de origen mexicano en ocupar ese cargo.Recepcionista y trabajadora en una empresa de manufactura, fueron parte de las actividades que realizaba en el día, por la noche estudiaba para poder pagar sus estudios.Es común que la autora del libro ‘Una líder entre dos mundos’ comience sus ponencias con la siguiente frase: “Hay quienes me escuchan con la mente, hay quienes lo hacen con los oídos, pero yo quiero que hoy me escuchen con el corazón”.