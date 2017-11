Publicidad

Más que una comida cumpleañera, la de ayer con Diego Singué Rodríguez Vallejo fue la reunión del por favor no nos olvides. Por si llega o no a la Gubernatura, todos los presentes fueron a recordarle que ahí están.Luego de unas semanas en “mutis”, pese a las denuncias en su contra y las acusaciones de otros partidos por el tan criticado uso de recursos de programas sociales, Rodríguez Vallejo apareció en un evento que se hizo público.Aunque ayer no quiso hacer declaración alguna, Diego Sinhué regresa hoy al ruedo ante los medios de comunicación, para responder a todas las preguntas y hacer ruido porque la fecha en que su partido defina si es o no el abanderado se acerca inexorablemente.A Guanajuato no le fue mal con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. En un comparativo con lo aprobado en 2017, que fue de 64 mil 688 millones contra los 69 mil 103 millones para 2018, hay un 7% de incremento, es decir, libramos la inflación y un poco más.En la propuesta inicial que envió Peña Nieto al Congreso del PEF 2018, a Guanajuato le tocaban unos 65 mil 361 millones, que era casi igual que 2017. Gracias a que en la aprobación de la Ley de Ingresos se recalcularon algunas variables el pastel se amplió y hubo para una rebanadita extra para (casi) todos.El presupuesto se divide en dos: el Gasto Federalizado (aportaciones más participaciones), que es la mayor parte y que se estima en base a una fórmula de Ley de Coordinación Fiscal. En eso Guanajuato aumentó de 57 mil 576 millones de pesos a 61 mil 464 millones de pesos. Así que el Estado y los Municipios pueden estar tranquilos.Otro apartado del Presupuesto de Egresos es el que se refiere a “Programas y Proyectos de Inversión”, es ahí donde el Ejecutivo Federal puede meter la mano para dirigir obras y acciones específicas. Ahí Guanajuato dispondrá de 7 mil 639 millones de pesos, un 7% más que los 7 mil 112 millones de pesos para este año.El PEF 2018 incluye una partida de mil 530 millones para el proyecto El Zapotillo, esperanzador para las autoridades de Guanajuato a las que urge se retome y concluya el proyecto, y muy criticado para los movimientos sociales en Jalisco que cuestionan el plan y su inversión.En lo que coinciden tanto en Jalisco como en Guanajuato es en la urgencia de la transparencia en el ejercicio de los recursos, pues ya nadie sabe cuánto es que se ha gastado y cuánto más gastarán. Para muestra en el PEF 2017 se etiquetaron otros 500 millones de pesos, pero hace mucho que no ponen ni un tubo.Otra buena noticia es que para proyectos de ciencia y tecnología, que este año no tuvieron un peso, habrá 381 millones. Ese recurso está destinado a la construcción del Complejo de Innovación y Desarrollo del Bajío -que ya arrancó-, del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec), en Puerto Interior; y a la ampliación del Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat).El programa carretero la libró con 987 millones, 9% más que este año. El de Campo al final también se le dio otro tanto con 223 millones, 4% más; y Educación con mil 731 millones, 5% más.Por el contrario hay otros rubros que fueron “sacrificados” en el PEF 2018, otra vez lo que toca a Cultura, que pasó de 118 millones a 43 millones de pesos; a Salud, de mil 419 millones a mil 179 millones.Esos son los números que trae alguien que sabe del tema, la diputada federal leonesa Alejandra Gutiérrez Campos, secretaria de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro. Hoy por la mañana los presentará en una rueda de prensa y por la noche con los militantes de su partido, en la sede del PAN.Pero el gobernador Márquez tiene sus razones para no ser tan optimista como los diputados federales. Ahí está el caso de El Zapotillo y la millonada anual que no se gasta (es hora que ni noticia hay que se destrabe), lo mismo ha pasado con la reconfiguración de la refinería en Salamanca, o ahora con obras que tienen presupuesto para 2018, pero ya están terminadas, como la ampliación de la León-Lagos.Para León en específico tampoco hay mucho que contar. También está la experiencia de los 130 millones etiquetados en 2017 para el puente Morelos-Téllez Cruces que nunca se aplicaron. Y de donde podían disponer de un dinerito que ya no será así, es del Fortalece que cada diputado etiquetaba entre 18 y 20 millones para obras. Del Fondo Metropolitano habrá que pelear de una bolsa general.Por eso el alcalde Héctor López pidió esperar a hoy lunes que tenga la información completa de Tesorería para hacer el análisis del PEF 2018 y otros recursos etiquetados por diputados federales. Falta que Márquez mande su propuesta de presupuesto al Congreso local y ahí pueden compensar carencias.El que cuentan que anda por Canadá es el director de Desarrollo Rural de León, el arquitecto Rodolfo Ponce. Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, se fue con 10 productores para que conocieran la mejor Feria de Productos Agrícolas y uno de los mejores ranchos de aquel país.Ya está todo listo para el cuarto de seis debates por la dirigencia nacional del Partido Verde, contienda en la que participa la diputada local leonesa, Beatriz Manrique, en contra de su actual líder, el senador Carlos Puente, y del diputado federal de Guerrero, Arturo Álvarez. La cita es este próximo miércoles 15 en el Salón Villas de San Ángel (frente al Hotel Radisson) para iniciar en punto de las 5:30 de la tarde.Acción Juvenil organizó el panel Guanajuato 50-50 para promover la paridad de género.“La paridad no debe ser tomada como una moda, es una realidad. Nuestra Constitución ha sido muy clara, ya que para la ley hombres y mujeres somos iguales y así debemos de conducirnos siempre”, expresó el secretario general del Comité Estatal del PAN, Alfonso Ruiz Chico.En el evento participó el coordinador de diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez; la dirigente de Acción Juvenil, Briseida Magdaleno, y especialistas de universidades públicas y privadas.