Lo asesinan al exterior de centro comercial en Delta

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre fue asesinado a balazos en el estacionamiento de Walmart, en la colonia Agua Azul.Los hechos ocurrieron a las 9 de la noche de ayer en el centro comercial ubicado en el cruce de los bulevares Delta y La Luz.Poco antes un hombre de aproximadamente 30 años llegó en una camioneta Ford Edge y entró a la tienda para hacer sus compras.“Desde que llegó, una pareja lo comenzó a seguir y después salieron de la tienda”, dijo uno de los guardias de la tienda.Minutos después, la víctima salió del súper mercado con un carrito lleno de bolsas con diferentes artículos.Al llegar a la Ford, el hombre dejó el carrito a un costado de la camioneta.Posteriormente, se dirigió a la parte trasera de la unidad para abrir la cajuela.En ese momento una mujer y un hombre se acercaron, éste sacó un arma de fuego y en varias ocasiones disparó contra el cliente de Walmart.“Iba saliendo de hacer mis compras, cuando llegué a mi coche comenzaron los disparos, yo escuché ocho”, contó un clienta de la tienda.La víctima cayó al suelo debido a los impactos que recibió en el tórax.“Después de los disparos, la pareja corrió al bulevar Delta, pero ya no vi en qué escaparon”, contó el guardia.Personas que presenciaron el asesinato pidieron ayuda a Emergencias.Elementos de la Policía Municipal acudieron e iniciaron un operativo de búsqueda de los agresores.Extraoficialmente se informó que la pareja escapó en un auto Bora, que los esperaba en el cruce citado, pero autoridades no lo confirmaron.Paramédicos de la Cruz Roja arribaron, pero el hombre baleado ya no contaba con vida.Autoridades no informaron sobre la identidad del occiso y el motivo de la agresión.