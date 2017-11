Publicidad

Los vecinos escucharon a Brenda discutir con su marido, algo que no era extraño y creyeron terminaría algunos minutos después como siempre.Este domingo no fue la excepción, pero tras los gritos vino un estruendo que llevó a todos a correr al patio de la unidad habitacional ubicada en el número 281 de Doctor Barragán, en la colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.La encontraron tirada, sangrando abundantemente de la cabeza y alcanzaron a ver que su marido salió corriendo, pero no hubo quien fuera tras él ya que temieron que estuviera armado, pues aseguran que es un hombre violento.Uno de los testigos le marcó a la hermana de la víctima y le aviso que había tenido un accidente.Al llegar la hermana, los paramédicos ya la habían diagnosticado sin vida por un traumatismo craneoencefálico.Al recordar la hermana que sus tres sobrinos de 5, 3 y 1 año estaban solos en el departamento, ubicado en el cuarto piso, subió por ellos. Ahí los encontró llorando.Los vecinos contaron a los policías del Sector Asturias que el pleito inició poco antes de las 10:30 de la mañana. Dijeron que él la maltrataba y las discusiones entre ambos era comunes y muy agresivas.La hermana de la víctima dijo que el padre de los niños y pareja de su hermana se llama Fernando, es taxista y sabía dónde podrían encontrarlo. Así los guió hasta una vivienda en la colonia Obrera.Al ver a los policías, el hombre trató de huir, pero fue sometido y presentado ante el Ministerio Público.