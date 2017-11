Ahora tiembla en Costa Rica; mueren 3 por infarto

Publicidad

Al menos tres personas murieron en Costa Rica por problemas cardiacos por un sismo de 6.5 grados de magnitud que sacudió la noche de ayer domingo a gran parte del territorio costarricense, informaron fuentes oficiales.La gubernamental Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirmó en un comunicado que "tres personas fallecieron por infartos de miocardio coincidentes con el fenómeno", dos de ellas en Jacó, balneario en el sector central del litoral costarricense sobre el Océano Pacífico en la occidental provincia (estado) de Puntarenas, y otra en Coronado, un municipio al noreste de esta capital, en la central provincia de San José.La policía judicial investiga las muertes y que se carece de reportes de heridos, aseguró."Al menos una edificación fue evacuada en Jacó por aparentes daños mientras en otras partes del país se reportaron afectaciones superficiales como caída de objetos y de repellos de paredes, sin causar víctimas", precisó.Autoridades hospitalarias de Costa Rica confirmaron que más de 20 personas fueron atendidas por crisis cardiacas y de pánico.Pese al susto por la sacudida y al temor de daños en centros escolares, el curso lectivo se reanudó este lunes con normalidad tras la pausa del fin de semana. Las instalaciones educativas están siendo evaluadas.El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), adscrito a la estatal Universidad Nacional, reportó que el temblor se produjo a las 20:28 horas locales y que su origen fue tectónico por subducción de la placa de Cocos.En un informe inicial, OVSICORI comunicó que el sismo fue de 6.4 grados de magnitud. Pero en un recuento revisado, luego puntualizó que el movimiento telúrico principal, del que anoche y hoy ha habido más de 20 réplicas, fue de 6.9 grados, con una profundidad de 19 kilómetros, a 15 kilómetros al suroeste de Esterillos, en el área central del litoral Pacífico y que pertenece a la provincia (estado) de Puntarenas.Sin embargo, y ya con datos de otras fuentes mundiales de registros, OVSICORI corrigió en la mañana de este lunes y, a una consulta de EL UNIVERSAL, aseguró que fue de 6.5 de magnitud, con una profundidad de 10 kilómetros y a unos 20 kilómetros al sureste de Jacó.El fenómeno también fue sentido en Panamá, fronteriza con el sur de Costa Rica.La CNE afirmó que Costa Rica sufrió anoche el impacto de tres sismos "muy seguidos" y que el "mayor" fue sentido con más intensidad en los cantones de Quepos, Parrita y Garabito, en la misma región central del litoral Pacífico. Las instituciones de emergencias "siguen activadas y están alerta ante llamadas de ayuda", destacó.--Control. El Cuerpo de Bomberos reconfirmó esta mañana de lunes que solo se tienen informes de daños estructurales menores y que hubo afectaciones variadas como desplome de árboles y cables y postes del tendido eléctrico que provocaron cortos circuitos que fueron controlados.En un comunicado que divulgó ayer domingo por la noche, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, pidió a la población mantener la calma.Testimonios de pobladores y fotografías y videos difundidos desde la noche del domingo en redes sociales de Internet y en medios nacionales de comunicación registraron que gran cantidad objetos cayeron en especial en comercios y casas de habitación.La CNE aseguró que los hospitales de todo el país "no reportan daños y funcionan con normalidad. Tampoco hay reportes de afectación en acueductos".El estatal Instituto Costarricense de Electricidad informó que "sus sistemas no sufrieron deterioros y la salida local del flujo eléctrico en algunas comunidades fue resuelta de inmediato", explicó. No obstante, medios costarricenses de prensa alertaron que el servicio de electricidad está interrumpido en varios sitios.