Agresión a domicilio

Publicidad



Al arribo de las unidades de seguridad identificaron a una persona del sexo masculino herido por proyectil de arma de fuego.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La agresión ocurrió la madrugada de ayer, cuando vecinos reportaron a las autoridades luego de escuchar varios disparos en la zona.Por esta razón se movilizó a la ambulancia de Comisión Nacional de Emergencias, para que le brindara las atenciones correspondientes.Aunque se dijo que la lesión no ponía en riesgo su vida, fue trasladado al Hospital Comunitario de Los Pueblos del Rincón para que recibiera atención especializada.El hombre lesionado fue identificado por vecinos como Juan Carlos, de 30 años, con domicilio en el lugar donde fue atacado.También, sobre los atacantes de Juan Carlos no se proporcionaron detalles específicos, ni de la cantidad de casquillos encontrados y el tipo de calibre utilizado.Luego de que el herido fue trasladado a la unidad médica, por parte del personal de Seguridad Pública, se realizó un operativo de búsqueda por la zona, sin embargo, no se obtuvieron resultados favorables.