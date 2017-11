Paseo en familia le cuesta la vida

Publicidad



De acuerdo a algunas versiones, el joven en compañía de otra persona intentaba cruzar la presa para incorporarse a la orilla, donde se encontraban varias familias conviviendo, se dijo que iban caminando debido a que el nivel del agua no era tan alto.

Durante un paseo con la familia, un joven de 17 años, habitante de la comunidad El Maguey, falleció ahogado en la presa de Cañada de Negros, en Purísima del Rincón; tras 4 horas de búsqueda, localizaron el cuerpo.Aun cuando señalan que la profundidad del agua en el lugar en donde ocurrió el incidente no era profundo, testigos de lo que pasó mencionaron que el joven al parecer cayó en uno de los huecos en la tierra, y después no pudieron encontrarlo.La tarde de ayer, cerca de la 1 de la tarde, se registraron varios reportes al Sistema de Emergencias 911, donde se solicitó la ayuda del personal de rescate para encontrar al menor que había desaparecido en el cuerpo de agua.De inmediato se movilizó a las unidades de Protección Civil y de la Estación de Bomberos de la ciudad, para corroborar la situación y brindar ayuda.Durante la búsqueda intervinieron 12 buzos de ambos municipios, quienes por horas recorrieron el área de la presa, donde familiares señalaron haber visto por última vez al fallecido.Testigos señalaron escuchar los gritos de ayuda de uno de los jóvenes para que socorrieran al menor que había caído a un hueco dentro de la presa.Al escuchar al joven personas en el sitio intentaron auxiliarlo, sin embargo, no se obtuvieron resultados favorables, por lo que otras personas que se encontraban presentes llamaron a emergencias.Cabe señalar que aunque la corriente del agua complicó las labores del personal de búsqueda que se encontraba en la lancha se continuó laborando en el sitio y a unos minutos de las 5 de la tarde se indicó que el cuerpo del menor de 17 años, con domicilio en la comunidad El Maguey, había sido identificado.Más tarde al sitio arribo el personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para trasladar el cuerpo del menor al anfiteatro de la ciudad de León.