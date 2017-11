Publicidad

En Corea del Norte la Corporación de Tecnología de la Información Mangyongdae lanzó el nuevo el Jindallae 3, un teléfono celular que según múltiples medios es muy similar a un iPhone; sin embargo, el parecido entre ambos dispositivos no es sólo físico, pues los técnicos norcoreanos se aseguraron de implementar tecnología parecida a la de Apple.No obstante, el uso que éstos decidieron darle no cumple las mismas funciones que en los teléfonos de la manzanita (bloquear la descarga de las aplicaciones no autorizadas desde la App Store), sino que, según agencias internacionales, se utiliza para controlar el acceso a la información de las personas.El sistema operativo Red Star impide que los usuarios descarguen aplicaciones o ingresen a sitios que no están autorizados.El software también se encarga de tomar capturas de pantallas continuamente, las cuales se encuentran sólo disponibles para funcionarios que se encargan de revisarlas, mas no para los propios usuarios. A ello se le suman algunas restricciones comunicativas.En Norcorea la población sólo tiene acceso a aproximadamente 170 sitios web que están autorizados por el gobierno. Respecto a las llamadas y mensajes de texto, el servicio se encuentra restringido al área nacional, es decir, no es posible comunicarse con alguien que se encuentre fuera del país.