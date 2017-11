Está de moda San Miguel

La plataforma de moda "Dress To Give Fashion Days San Miguel de Allende" reunió el talento de diseñadores nacionales e internacionales durante tres días, en el "Corazón de México".

Desde hace tres años Blanca Salinas de Santos, directora del evento convoca a lo mejor del diseño nacional e internacional con el objetivo de reunir recursos para el Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende (CRISMA), que atiende a niños con problemas de discapacidad neurológica y motora.

En el ámbito internacional se presentaron los diseños de Agatha Ruiz de la Prada, calzado Cuplé, (ambas marcas españolas) así como Down To Xjabelle de Isabella Springmühl, diseñadora guatemalteca de 20 años de edad, con Síndrome de Down.

Nuestro país estuvo representado por el talento de Alfredo Martínez, María Luisa, Benjamín Ríos, Carla Fernández, Gustavo Helguera, IANN DEY y Lorena Saravia.

Guanajuato también tuvo participación como anfitrión del evento, y en esta ocasión Leonardo Mena de Purísima del Rincón; Jesús de la Garsa de Jerécuaro y la marca leonesa Cuadra levantaron la mano por los locales.

El evento contó con distintos escenarios para presenciar las creaciones de los diseñadores; lugares como Dôce18, Instituto Allende y el hotel Rosewood fueron las sedes de los desfiles.

Cada día se ofrecían eventos alternos para los diseñadores, así como los invitados especiales como el coctel de bienvenida en Dôce18, la cena gourmet del chef Alfonso Domínguez en Nextia, un bruch con Agatha Ruiz de la Prada en The Restaurant y el After Party en el MX Bar.

CRISMA a tiende a 200 niños y niñas con capacidades diferentes, a través de servicios de rehabilitación, con el fin de habilitar y estimular sus movimientos y destrezas y así desarrollar sus capacidades de acuerdo a su potencial.

El centro de rehabilitación está bajo el auspicio de la Fundación Vamos México la cual es presidida por la señora Marta Sahagún de Fox; ella y su esposo Vicente Fox asistieron a los eventos de Fashion Days mostrando su compromiso con la asociación y sus usuarios.