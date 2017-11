Publicidad

Para el técnicoel compromiso y ganas que tiene elpuede ser un detonante para ser campeones y lo buscarán.El cuadro de Ricardo Valiño está comprometido, saben que laes un torneo diferente y que se debe jugar de una manera distinta para lograr los objetivos y antedejarán fuera la estadística y van por la inteligencia.“Son estadísticas, lo importante es no ver más lejos del próximo partido, es un partido diferente, debemos tener la inteligencia, son 180 minutos para trabajar, saber que es mejor en cada momento, además en esta recta debemos trabajar en alimentación y descanso de los jugadores para llevar en buenas condiciones”, comentó.El estratega ha tenido varias, sabe que el trabajo dará triunfo y podría ser conque se dé el campeonato.“Es futbol, no es; uno más uno igual a dos, es el arte de bien esperar, el campeón no es uno solo, debemos trabajar, es trabajar, trabajar, machacar y machacar; y algún momento creo que el trabajo va rendir sus frutos, no apartarse de la línea y seguir insistiendo”, comentó el estratega.El timonel de Celaya dijo que tiene mucha ilusión en este equipo, pues sabe que el compromiso de jugadores y cuerpo técnico es grande.“Lo que hace diferente es que siento que el grupo está comprometido, no es que los anteriores no, me ha tocado con grupos comprometidos y detalles mínimos y situaciones de juego que nos eliminan, hoy tengo la ilusión que nadie me la puede quitar, me despierto todos los días soñando llevar esto al máximo y es algo muy bonito”, dijo.recordó su paso por Puebla en Primera División y en su primer torneo quedó a tres puntos de estar en la liguilla, después tuvo que salir, pero aseguró que todo es aprendizaje y retroalimentación que hoy aplica.“En Puebla hicimos 20 puntos en, te quedas a tres puntos, es la ventaja que tiene en la porcentual, la mala suerte en tres fechas me tocó salir, no me quede en eso, me retroalimente, uno no tiene un techo, debe seguir trabajando, dando lo mejor en metodología de entrenamiento, en la búsqueda, soy una persona muy obsesiva de trabajo y vivo el24 horas y esa obsesión trato de mejorar cada día”, expresó el timonel.En su primer torneo,, metió a, después de no estar el torneo pasado, logró ser líder y mantenerse como la mejor defensiva del torneo.