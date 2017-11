Viajan a China con robots

Publicidad

Con la meta de entregar su mayor esfuerzo, las tres niñas y los tres adolescentes celayenses que competirán en el concurso internacional de robótica, partieron ayer a la ciudad de Shanghái en China.Luego de haber obtenido los primeros lugares en el concurso nacional, los seis menores de edad participarán en el Torneo Mundial de Robótica Wer 2017, el cual se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre.Ellas son Damaris Sarahy García Nieves, Jaquelín Molina Gómez y Michelle Alejandra Barrera Olalde, las tres de once años de edad y cursan el sexto año en la escuela primaria Club de Leones.Así como Sara Vázquez Ortiz, Saúl Hernández Ramos y Alfonso López Arias, todos ellos de 14 años de edad, quienes estudian en la escuela secundaria Otilio Montaño de la comunidad de San Juan de la Vega.Los concursantes partirán acompañados por una maestra de la Secretaría de Educación de Guanajuato, por personal de Abilix y de sus dos entrenadores: Ulises Aguilar Vega, coach de la secundaria y Celestino Avecilla Cortés, de la primaria.“Me siento muy nerviosa, pero a la vez me siento muy entusiasmada de que voy a representar a mi país en la competencia de robótica, vamos a dar nuestro mayor esfuerzo, esperamos traernos un lugar, que sepan que México es un gran país”, dijo Michelle Alejandra.Desde que fueron seleccionados junto con otros 20 estudiantes de diferentes escuelas del estado de Guanajuato para participar en el torneo, los jóvenes no han dejado de prepararse y de practicar varias horas al día con sus robots.Señalaron que es probable que lleguen el próximo día 15 de noviembre a China, donde primero se tendrán que acostumbrar al cambio de horario, a las bajas temperaturas y también a la alimentación oriental.Antes de las competencias que se desarrollarán el próximo fin de semana, los estudiantes tendrán oportunidad de ensayar y volver a practicar, pues durante el concurso tendrán que resolver las prácticas y pruebas sin la ayuda de sus profesores.“Estoy muy nerviosa de ir a representar a mi país en China, pues no sólo voy a representar a México, sino a Celaya, por que soy orgullosamente celayense, mi expectativa es de que todo salga bien y voy a dar lo que pueda, voy a hacer todo lo posible para dar lo mejor de mí”, comentó Jaquelín Molina.Fue a las once de la noche de ayer, que los alumnos y maestros se trasladaron a la ciudad de México, donde a las 4:30 de la mañana de hoy abordarían un avión con escala a Canadá, que los llevaría finalmente al país asiático.