A una zancada la carrera celaya-17

Se acerca la carrera más importante de Celaya, ese lugar donde el reto se vuelve realidad, en donde no soló se va a correr, sino a rivalizar con ese compañero de entrenamiento, en donde cada cual se presenta con su mejor entrenamiento, con esa disposición de ganarle a tu oponente, o el de hacer un determinado tiempo, o llegar en un lugar pensado.El hecho de existir, significa que se hace época, hacer época es hacer historia y la carrera tiene muchas cosas que contar, es el producto de una lucha, que es la lucha misma. Hacer época es remitirse al pasado, generalmente han pasado un sin fin de atletas que han participado de todos los niveles.Es una carrera que ha tenido ese signo de fuerza. Siempre ha tenido una meta, seguir avanzando para ser lo mejor en todos los sentidos. Ha crecido lentamente para poder dar algo, como un gesto de aliento para que sigas entrenándote, una palabra que cumplir, un ofrecimiento y lo único que te pide a cambio es que participes, que estés presente.En este año, se efectuará el 19 de noviembre, la salida en los 21 Km. es en el rancho la soledad, la otra modalidad que es de 10 Km. será en el rancho la concepción y los 5Km. será del INIFAP, la hora de salida en todas las distancias será a las 8 de la mañana, la llegada cambia, ahora es la pista de atletismo del Instituto Tecnológico de Celaya.Todos los atletas que la conocen y los que no, deben correrla, se cumplen 65 años ininterrumpidos de llevarse a cabo. Podemos escribir mil cosas de ella, como: los ganadores, los tiempos realizados, anécdotas, etc., pero mejor vamos a invitarte a que participes para que se siga manteniendo esa tradición, ese evento, ese espectáculo, ese show, esa emoción.En este evento participan los más veloces, fuertes, equilibrados, altos, lentos, feos, pesados, pausados, nerviosos, biliosos, egoístas, payasos, los que corren con gafas, con gorra, con paliacate y los que me falten, pero no dejes de intervenir en esta justa deportiva, aunque sea como espectador, aguador, animador, criticón no faltes eres bienvenido.Preparado ya estas, pues, también nosotros, algunos detalles te faltaran al igual que a nosotros, pero estamos en espera de ese alud de atletas que quieren participar, ya que tú eres quien hace grande esta carrera.Si ya te sientes en tu mejor forma, que necesitas para arriesgarte, para salir de esa rutina, para sentir ese dolor que se traduce en placer, de esa plática que tienes contigo mismo, de ese espacio que vas ocupando en distintos momentos, de ese tiempo que se inventa como algo real, de esa locura que se llama correr.Eres tú quien la hace grande, eres tú con tu dolor, tu emoción, tu angustia, tus ganas de llegar, el que alimenta y mantiene esa flama encendida para que ese instante se vuelva una eternidad.Tú que eres de hoy y de ayer pero tienes algo del mañana. ¡Hazla parte de ti!