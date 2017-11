‘Huachicoleros en Guanajuato’

Publicidad

Platicando con un chofer de camión, mientras cruzábamos por Apaseo el Alto a las 3 a.m., llamaron mi atención luces parpadeando sobre bidones de plástico...R- Grrr, ahora vas a salir con el rollo de que venden diésel robado a pie de carretera, mi Santias ¡Y que hasta se anuncian!S- Pues sí, ese fue el comentario del chofer, que, mientras circulábamos, me fue mostrando los camiones detenidos para comprar el combustible extraído de los ductos de Pemex, simplemente porque está más barato; combustible que sacan en pipas para distribuirlo en una red ciudadana que involucra a familias enteras para sostener un comercio “hormiga”, en donde, prácticamente, todos conocen la operación.R- Grrr, ¿me estás diciendo que las autoridades locales saben del robo de combustibles, mi Santias?S- ¡No!, eso no lo puedo afirmar porque no lo sé; lo que sí sé es que una operación de esa magnitud es difícil que pase desapercibida para los pobladores de cualquier comunidad o para las autoridades y para los policías... Aunque puede ser, nada es imposible en este mi México de las impunidades compradas y dado que el que alguien se ponga a pie de carretera a vender combustible sin anunciarse es imposible, porque no sería negocio ¡Pues nadie le compraría!; si se anuncia saca tu tus propias conclusiones, que pueden incluir la remota probabilidad de que las autoridades no tengan conocimiento y que casualmente los policías andan vigilando en otra calle; casi, casi cómo cuando las camionetas de narcos, en convoy y con cristales polarizados, pasan por casetas y autopistas sin que nadie las vea… ¡Piénsalo!, y en un descuido nuestro problema ¡El problema nacional!, no es de corrupción, es de capacidad visual y auditiva institucional: no veo y no oigo…R- Guauuu ¡Ah jijos, mi Santias!, ¿ahora te vas a meter a investigador de delitos?S- ¡Para nada, perro!, si realmente me interesara detener a quienes están robando a Pemex, empezaría por investigar las fortunas de los directores de la paraestatal de los últimos 25 años, a los pseudo líderes petroleros y sus hijos con Ferrari, empezando por Romero Deschamps y a Lozoya el amigo del Preciso al que señalan de haber recibido millones de dólares de Odebrecht, la compañía brasileña que se dedicó a corromper funcionarios de muchos países, México incluido, para obtener contratos a modo y ganar harta lana a costa de los pueblos, el pueblo de México incluido.R- Grrr, haces que me venga a la cabeza el reclamo de un huachicolero poblano: ¿Por qué si el petróleo es de los mexicanos, sólo se lo pueden robar funcionarios, políticos, líderes y contratistas amigos?... ¡Y tiene razón!, ladrones gobernantes y políticos conforman la historia de México desde tiempos inmemoriales y Pemex siempre ha sido parte de su coto de caza.S- Coincido en tu apreciación, perro; pero lo que a mi realmente me preocupa, no es el perseguir o denunciar a quienes se roban el combustible; lo que por cierto sería fácil detener si pusiéramos medidores de presión en tramos específicos de los ductos para detectar con un sistema computarizado y con alarmas, cuando se cae la presión, lo que indicaría una fuga de combustible; lo que realmente me preocupa, es que nos estamos convirtiendo en un país de cínicos al corromper a nuestro pueblo invitándoles a convertirse en ladrones, emulando, salvo honrosas excepciones, a la clase política y gobernante.R- Grrr ¡Tienes razón, mi Santias!, antes se podía argumentar que la pobreza no era sinónimo de delincuencia y teníamos como ejemplo a los banqueros y financieros ricos y ladrones o a los empresarios mineros explotadores; hoy no es tan sencillo, la corrupción se está convirtiendo en una forma estándar de vida para poder salir de la ‘jodidez’ y de la pobreza a la que tiene destinados el modelo neoliberal a millones de ciudadanos y ese es el verdadero drama, nos estamos convirtiendo en un pueblo de delincuentes, haciendo verdad la afirmación del Presidente Peña, de que la corrupción, en México es cultural y de pasada ¡Dándole la razón a Trump! ¡Aguas!… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.