¿Son mis escritos mejores que mi silencio?

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace unos días me entretuve en una acusación que se hizo en redes sociales en la que se involucraba al deporte y varios actores; la noticia se fortalecía con una nota periodística del am, abonada y aderezada por duros calificativos, puntuales denuncias. El caso es que después de leer y releer ambas versiones reafirmé que este maravilloso medio de comunicación está sirviendo de desinformación, fomentando el dañino rumor. Nuestra ciudad así como el país entero se encuentra desolado por tragedias de diferentes tamaños y colores; sé bien que la utilización de los medios en muchas ocasiones es la manera que encontramos los ciudadanos de a pie para hacer valer nuestro sagrado derecho de opinar y denunciar, quizá hasta de hacernos notar. ¿Más en dónde queda nuestra responsabilidad? Si consideramos que la palabra hablada deja en el alma un duro e irreparable hueco cuando la denuncia que se hace o el reclamo es falso, difamatorio, el daño a través de un escrito es imborrable, pues la palabra queda grabada eterna, las negritas son fieles testamentos de aquel pensamiento, de dicha ofensa o alabanza. Sé que el dolor que no habla rompe el corazón, más el dolor que se atropella en el barullo palabrero lo pulveriza. Nadie merece ser difamado sólo porque yo estoy de mal punto, o porque NO me di a la tarea de investigar, reflexionar, analizar y me quedé con una verdad a medias. Lejos de abonar a la aclaración, a la reflexión que inspira acerco el encono, promuevo la animadversión, raspo las paredes del alma no sólo de una persona –quien es la señalada- sino de todo aquel que la lee. Cuántas veces en la vacilada se han mandado fotografías que vulneran la integridad de una persona, de la broma se pasa a una ofensa grotesca que se cobija en la anonimidad de una pantalla. ¿Eso es lo sentimos? ¿Son los pensamientos que alberga nuestra alma? ¿Esas son las energías que buscan sintonía para fomentar y hacer sociedad? ¿De eso se alimenta mi pensamiento? ¿Soy rey de mis pensamientos o esclavo de mis palabras? De ser así todo queda claro, se entiende el porqué de la basura, de la violencia, de esa corrupción que latiga desde el más pequeño hasta aquel tan gordo. Cuan fácil es hablar, enamorarnos de nuestro tono y ahora del antifaz con el que escribo para que a mis dedos se escurra toda esa grasa que tapa y colapsa el drenaje, que no deja fluir ese deseo armónico que al final del día todos llevamos dentro.Propongo la elaboración de un código de ética para estos rápidos y efectivos medios sociales si queremos que sean abono al fortalecimiento de la comunicación y el buen convivir. ¿Qué opina amable lector? ¿Qué tal si me da ideas? Cómo ve si antes de enviar ese cómico mensaje miramos con atención las frases expuestas y ponemos en sintonía aquel viejo adagio que reza: No abras los labios no uses la pluma, deja en paz los dedos hasta estar seguro que tus palabras serán mejores que tu silencio. Ayudémonos entre todos a hacer un momento de silencio y miren quién lo escribe, quién lo necesita… Ésta que ama la palabra.Comentarios: [email protected]