Decomisan autos e hidrocarburo

Elementos federales realizaron diversos operativos donde detuvieron a dos personas y aseguraron más de 38 mil litros de hidrocarburo y vehículos, en Celaya y Apaseo el Grande.El primero ocurrió cuando elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) circulaban por un camino rural que pertenece a Celaya.Sobre la terracería fue localizada abandonada una camioneta marca Chrysler Town and Country, modelo 1994, sin placas, la cual estaba cargada con 10 garrafas de 20 litros, que en total eran 210 litros de hidrocarburo.Fue localizada otra camioneta marca GMC, morada, con alteraciones en su número de serie y la cual se encontraba cargada con tambos y garrafas, eran en total más de 660 litros de combustible.Así como un carro marca Chrysler Spirit, sin placas, en el cual se transportaban 7 garrafas con un total de 126 litros, que eran alrededor de mil litros de combustible.Más tarde, en otro operativo fue asegurado un camión sobre la carretera Querétaro-Salamanca, a la altura del kilómetro 63+150, en Celaya.Se trató de un camión tipo torton, marca Freightliner, gris con blanco, y placas del Estado de México, que tenía reporte de robo vigente.Cuando los elementos federales realizaron la revisión, se dieron cuenta que el camión se encontraba cargado con una cisterna metálica con capacidad de 24 mil litros, pero sólo transportaba alrededor de 17 mil litros de gasolina.El conductor, Sergio “N”, de 40 años, fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público.El último aseguramiento ocurrió sobre la colonia Villas del Sur, en Apaseo el Grande.En un recorrido de vigilancia de autoridades federales, detectaron un camión tipo tanque marca Freightliner, con placas del servicio público federal con razón social de la empresa ‘Autotanques de Querétaro’.El conductor dijo llamarse José “N” de 36 años, mismo que no pudo acreditar la propiedad del vehículo y fue detenido.El camión se encontraba cargado con aproximadamente 20 mil litros de combustible, diésel industrial, mismo que quedó a disposición de las autoridades.En Comonfort, autoridades federales aseguraron un inmueble donde localizaron autos con reporte de robo.En una bodega en ese municipio, agentes de la Policía Federal y de la Sedena, ubicaron la propiedad, donde se inició un cateo.Bajo mandamiento judicial se logró asegurar un camión marca Volkswagen, modelo 2008, con placas de Veracruz, un camión con redilas blanco, marca International, con placas de Guanajuato.Así como un camión gris, marca Chevrolet, que no traía placas de circulación, todos contaban con reporte de robo vigente.También se encontraron dentro de la propiedad dos refrigeradores, un inhibidor de señal de alta frecuencia, una replica de arma de fuego tipo pistola. Los vehículos y los objetos quedaron a disposición de la autoridades, y el inmueble quedó bajo resguardo.