Busca DC Comics recuperar terreno perdido

Para la "Liga de la Justicia", superhéroes creados por DC Comics, ha llegado la hora de afianzarse en el, carrera en la que su competidora Marvel ya les lleva un tramo de ventaja., en un primera reunión de sus emblemáticos personajes, un primer golpe de mercado, adelantándose al monstruo que pretende ser, con la reunión de personajes conocidos y nuevos para el público.

Pese a su ansiada espera, "Suicide Squad" no no dejó un buen sabor de boca en el público. Foto: Cortesía

Cabe mencionar, el universo cinematográfico de DC, pues la salida de "El Hombre de Acero" ("Superman") tuvo demasiadaspor mostrar un filme visualmente oscuro para la mayoría del público, al igual que la trama "Batman vs. Superman", mientras que "Escuadrón suicida"Sin embargo, las luces de esperanza se encendieron con "entre el público y los especialistas, y que tuvo una de las mejores taquillas en 2017.Así, la "Liga de la Justicia"con una trama donde muestra cómo se verá un mundo deprimido y caótico tras la muerte del "Hombre de Acero".

La cinta interpretada por Gal Gadot, "Wonderwoman", ha sido, hasta ahora, la cinta de DC Comics con mejor crítica. Foto: Cortesía

En medio de ese laberinto, la "Mujer Maravilla" y "Batman" descubrirán que seres malignos de origen desconocido amenazan a la Tierra. Pero no podrán luchar solos, así que buscarán integrar a otros súper dotados como "En "Batman vs. Superman" se dieron algunos hechos, pero lo mejor es leer la serie de comics. Creado por, presenta un reinicio de la creación de la Liga de la Justicia, cuando los héroes estaban persiguiéndose los unos a los otros por no conocerse y considerarse entre ellos unos villanos.