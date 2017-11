¡Inspira José Alfredo a Tania Libertad!

Publicidad



“La gente lo colocó en los primeros lugares de venta, y aún de reconocerse porque se presentó en agosto y en septiembre estaba temblando. Estoy muy agradecida por la respuesta, porque esta plataforma es una competencia tremenda y esto me halaga mucho, que la gente siga comprando discos en las tiendas, porque, bueno, a estas alturas yo todavía no sé cómo usar las redes sociales, y estoy entrenando en eso”, dijo la peruana.



“Es otra cosa cantar a esta edad, es otro tipo de emoción, es dar un poco más que cuando estaba más joven, en ese entonces uno cantaba bonito, pero no estabas experimentando, la vida no te había golpeado o te había dado momentos maravillosos de gloria, entonces, estamos en momento de reflexión, de madurez en todos los sentidos, es disfrutar este momento”, añadió.



“Ojalá y me invitan a cantar algo al teatro del Bicentenario, nunca me han llevado ahí y ojalá se me haga conocerlo. Todavía no me ha tocado que me lleven a León, ni a Guanajuato, Dios mío ahí nació José Alfredo y y no he recibido propuestas para ir a cantar, espero que sea el año que entra, me hablaron para ir al festival de José Alfredo, pero ya no me volvieron a hablar”, añadió.



“Estamos viviendo una gran transición, en el que ya no se sacan discos completos, sino canciones, si nos ponemos a pensar, así empezamos también: los discos tenían dos canciones, finalmente la vida gira y regresa a su estado, lo malo es para uno, que se acostumbra a sacar discos completos, yo no podría sacar canción por canción, porque como soy productora, elijo mi repertorio”.



“La gente no me perdonaría que no le cantara canciones de otros discos, este disco ya lo estoy cantando, pero no todo, ahorita estoy metiendo canciones nuevas y una mezcla de lo demás”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

celebra su amor por la música con. La cantante platicó consobre el disco, con el que no sólo se siente identificada, sino que además representaVía telefónica, se extendió en torno a este trabajo, que se desarrollóy que ya se ubica en los primeros lugares de venta.Tania Libertad, desde ese momento, se ganó el cariño de los mexicanos y su disco número 45, es una homenaje a todo ese amor.La cantante mostró su interés de volver a la tierra de José Alfredo, y sobre todo, de cantar en el Teatro Bicentenario., pues mantiene su amor por los discos y para ella no sería lo mismo entregar sólo una canción (como se hace actualmente) que todo un material.Y así también es es en sus conciertos, la intérprete brinda un show de dos horas con lo mejor de su carrera.Sutiene un sentimiento que la llena de vida, porque el cantautor tenía una forma singular de decir las cosas y ése mismo sentimiento lo lleva al escenario.En este material se encontrarán con las voces grabadas en estudio para el disco físico y grabadas en vivo para el DVD. La cantante, quien decidió juntar un cuarteto de cámara (cello, viola y 2 violines) con 2 trompetas y la base tradicional del mariachi (guitarra, guitarrón y vihuela), incluyendo en algunos temas otros instrumentos como el salterio, arpa, clarinete, tuba y acordeón.El video se grabó en un ambiente que permitiera al espectador adentrarse dentro del espíritu de las canciones que ya son parte de la banda sonora de las vidas, no solamente de los mexicanos, sino de todos los latinoamericanos.