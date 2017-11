“América, sin la Copa, fracasa”

Publicidad

La presión en el América empieza por el simple hecho de vestir la casaca azulcrema, porque ganarlo todo es una obligación, aunque el torneo se llame “Copa MX” y su premio no pase de un vistoso trofeo“No [estorba la Copa]Es un torneo importante y que le hemos ido tomando el gusto, que no da nada, pero hoy se le da cierto valorAmérica tiene que darle valor a todos los torneos que enfrenta y tratar de ganarlos”, expresó el estratega americanista Miguel Herrera tras la práctica de ayer en El Nido de CoapaY sin importar las ausencias en su visita a Monterrey, el Piojo admitió que de no vencer mañana a los Rayados en la semifinal de la Copa, será un fracaso“Ellos también tienen bajas, no hay excusas para nosotros; de no ganar, se fracasa”Y para hacerle frente a la escuadra dirigida por Antonio Mohamed, con la que Miguel Herrera cayó en la Liga por 2-0, en la pasada jornada 15, sufriría las bajas del ecuatoriano Renato Ibarra y del paraguayo Cecilio Domínguez, además de los seleccionados nacionales Edson Álvarez —lesionado en la gira del Tri en Europa— y Oribe Peralta“Ibarra y Cecilio no están al cien, [hoy] veremos si podemos tomarlos en cuentaCon Edson, dicen que es un esguince según las imágenes que nos dieron en Selección, llegó [el domingo] en la noche, esperaremos su evoluciónSerá difícil guardarlo”Respecto al calendario de la Copa, el timonel reiteró su preocupación“Hubo una circunstancia difícil (por el sismo del pasado 19 de septiembre)No hay fecha para la final de CopaSe puede ir al inicio de 2018, no a fuerzas en Navidad, jugar entre la jornada 2 y la jornada 3”