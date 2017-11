Brujos y Chamanes hacen rituales para asegurar la clasificación de Perú

Publicidad

Brujos y chamanes peruanos se reunieron hoy a las afueras del Estadio Nacional de Lima para hacer rituales que, según afirmaron, permitirán asegurar la clasificación de la selección de Perú al Mundial de Rusia 2018Un día antes del partido de la repesca que definirá la clasificación mundialista frente a Nueva Zelanda, un grupo de chamanes utilizó elementos exóticos como incienso, flores, hojas de coca, cigarrillos y hasta una gran culebra para hacer sus conjurosEl chamán Cleofé Jorge Sedano, señaló a Efe que llegó desde la Amazonía peruana para hacer "un gran ritual para el triunfo peruano""Hemos venido de la costa, sierra y selva para dar una fuerza espiritual al cuadro peruano que mañana va a obtener un gran triunfo", sostuvoArtículo En Perú se preparan para día NO laborable Universal Deportes El gobierno peruano dictaminará día no laborable el jueves si es que la selección consigue el boleto al Mundial Rusia 2018 en el repechaje ante Nueva Zelanda Sedano dijo que sus rituales buscaron "neutralizar al cuadro de Nueva Zelanda para que haya torpeza entre ellos y no tengan un buen desarrollo del futbol que manejan" En el caso de Perú, afirmó que su ritual buscó que "pueda ganar, (obtener) un gran triunfo, no abultado" que le permita "a salir airoso" y lograr una clasificación mundialista después de 36 añosLos brujos y chamanes "bendijeron", también, imágenes de los seleccionados peruanos Jefferson Farfán y Christian Cueva y auguraron que ellos anotarán en el partido frente a la selección neozelandesa"Habrá una felicidad para Perú y nosotros estaremos en el Mundial", concluyó SedanoSin embargo, su presencia en la parte externa del Estadio Nacional no fue bien vista por muchos hinchas nacionales, quienes los acusaron en las redes sociales de "charlatanes", pidieron que no desconcentren a los seleccionados y recordaron que el fútbol se define "en el juego 11 contra 11"Perú y Nueva Zelanda cerraron hoy su preparación para el partido de la repesca que definirá en Lima la clasificación a Rusia 2018, tras haber empatado a cero el sábado en el choque de ida disputado en WellingtonMientras que Perú intenta participar por quinta vez en un Mundial, tras haberlo hecho por última vez en España 1982, Nueva Zelanda busca clasificarse al tercer Mundial de su historia