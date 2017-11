Cristiano Ronaldo dejaría al Real Madrid finalizando la temporada

Publicidad

La estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo pidió su salida de la institución al presidente Florentino Pérez al finalizar la temporada tras no sentirse valoradoAsí lo informó el programa español 'El Chiringuito de Jugones’Ante ello, el presidente del cuadro blanco se opondría en la salida de su mejor jugador de la plantillaEl problema de CR7 y Real Madrid surge en la renovación de contrato, pese a que esperaba uno similar como Andrés Iniesta, ‘de por vida’Además, el portugués se sintió ofendido al querer contratar al ex jugador del Mónaco, Kylian Mbappe, así como otros jugadores de talla mundial¡EXCLUSIVA MUNDIAL! "@CRISTIANO SE QUIERE IR del Real Madrid el 30 de junio", EL BOMBAZO que DESVELA @eduaguirre7 en #ElChiringuitoDeMega pictwittercom/8iMfhNBDKm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 de noviembre de 2017 Sin embargo, no es la primera vez que el delantero de 32 años considera irse del equipo merengueEn septiembre de 2012 declaró sentirse triste, posteriormente sus problemas con la Hacienda de España intuyo sobre su posible regreso a la Liga Premier, siendo un romance de altas y bajas entre el lusitano y el MadridPor otra parte, Cristiano Ronaldo recibió la dicha de ser padre de Alana Martina, la cuarta integrante de la familia, donde se ha mostrado fuerte para tomar cualquier tipo de decisiónArtículo Crece la familia Ronaldo Universal Deportes A través de redes sociales, el astro portugués dio la bienvenida a su cuarto hijo