Empates de alarido en Fecha FIFA

Alemania 2-2 Francia La Selección Alemana de fútbol empató hoy 2-2 in extremis, ya en el tiempo de descuento, ante Francia, un equipo frente al que no consigue imponerse como local desde hace tres décadas y que promete complicarle seriamente sus aspiraciones a revalidar su título de campeona del mundo en el Mundial de Rusia 2018Alexandre Lacazette (33' y 70') impidió al equipo dirigido por Joachim Löw llegar a la cita mundialista con un expendiente impoluto, después de ganar todos los partidos oficiales y de culminar la fase clasificatoria europea como líder de grupoNo obstante, en las filas de la "Mannschaft", los tantos marcados por Timo Werner (55') y por Lars Stindl (93') dejan buen sabor de boca, porque poco antes del pitido final todo apuntaba a que Alemania sucumbiría ante el país vecinoEl empate de hoy no le sirvió a los de Löw para romper el maleficio que arrastra desde hace treinta años contra Francia pero le permite conseguir un hito que no logra desde hace dos décadas: mantenerse invicta durante un año enteroInglatgerra 0-0 Brasil Inglaterra y Brasil no pasaron del empate 0-0 hoy 0-0 en Londres, en partido amistoso de preparación para el Mundial de Rusia de 2018En el estadio de Wembley, ante 84000 espectadores, europeos y sudamericanos no pudieron sacarse ventajaEl encuentro fue cerrado, impreciso y de pocas situaciones de golEl entrenador inglés, Gareh Southgate, no contó con ocho jugadores que son titulares o forman parte del plantel que convoca habitualmente, y apostó hoy de nuevo por un equipo con mayoría de juvenilesTite, el técnico de Brasil, decidió en cambio comenzar el encuentro con lo que considera el 11 titularY es que este fue el primer encuentro de la selección pentacampeona frente a un rival europeo en más de dos añosLa última había sido en marzo del 2015, cuando derrotó a Francia 3-1La primera mitad del partido transcurrió con una selección local que apostó en ceder el terreno y el balón a BrasilEl local armó una defensa con cinco hombres y ésta nunca pudo ser superada por Brasil a lo largo del primer tiempoInglaterra continuará su preparación para Rusia 2018 en marzo ante Holanda, en casa, y como visitante con Italia, dos selecciones que no participarán de la próxima cita mundialistaPor su parte, los próximos partidos de Brasil serán también en marzo del próximo año, ante Rusia en Moscú y luego frente a Alemania en BerlínRusia 3-3 España Sergio Ramos metió dos penales y España empató el martes 3-3 con Rusia en un partido amistosoEl anfitrión del Mundial del próximo año remontó una desventaja de 2-0 para conseguir el empate frente a España, que cerró el año invicta aunque vio frenada una racha de siete victoriasJordi Alba abrió el marcador por España a los nueve minutos y Ramos aumentó la diferencia con un penal a los 35 minutos, luego de una mano dentro del áreaFyodor Smolov descontó a los 41, y Rusia empató a los 51 con un tanto de Alexei MiranchukEspaña respondió casi de inmediato con el segundo tanto de penal de Ramos, pero Smolov volvió a igualar a los 71El portero español David De Gea le negó el gol del triunfo a Smolov con una buena atajada a los 86En otros resultados de amistosos, Argentina desperdició una ventaja de dos goles y perdió 4-2 ante Nigeria, Costa Rica cayó 1-0 ante Hungría, Colombia goleó 4-0 a China y Holanda superó 3-0 a Rumania