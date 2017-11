Maradona quiere volver a la selección Argentina

Publicidad

El exjugador de futbol Diego Armando Maradona aseguró hoy tras la derrota de la selección argentina del pasado lunes contra Nigeria que "quiere volver""¿Quién ganó más? Saquemos nuestras conclusionesYo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, los pibes no tienen la culpa¡Yo quiero volver!", escribió en su cuenta oficial de la red social Instagram, en una publicación que acompañó con un cuadro comparativo con los resultados entre diferentes técnicos de la selección argentinaEn la imagen, Maradona aparece con 24 partidos jugados, de los cuales 18 se ganaron, seis se perdieron y no hubo un solo empateEn apenas 6 horas, la publicación del actual conductor del Al Fujairah Sport Club de Emiratos Árabes Unidos acumuló aproximadamente 42500 "me gusta"Quien gano más??saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpaYO QUIERO VOLVER!!! Una publicación compartida de Diego Maradona Oficial (@maradona) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 11:11 PST El pasado junio, Maradona cargó contra el actual entrenador del combinado, Jorge Sampaoli, de quien dijo no haber sido "buen jugador en el pasado" y de no ser un "buen pensante"Maradona se hizo cargo de la selección entre 2008 y 2010, hasta que Argentina perdió contra Alemania en los cuartos de final del Mundial de SudáfricaArgentina, que ganaba por 2-0 el amistoso ante Nigeria jugado en Rusia, perdió por 2-4 sin la presencia de Lionel Messi y con un equipo integrado por varios suplentes, en el que Sampaoli buscó alternativas para el Mundial de Rusia de 2018Esta fue la primera derrota del técnico tras cuatro victorias con la Albiceleste, tres de ellas en amistosos, y tres empates en las eliminatorias sudamericanas mundialistas