Nigeria vence a Argentina con Marchesín en la portería

La selección argentina cayó hoy goleada por Nigeria 4-2 en un partido amistoso disputado en la ciudad rusa de Krasnodar y en el que no contó con su astro, Lionel MessiArgentina ganaba 2-0 gracias a los goles marcados por el volante Éver Banega (27') y Sergio Agüero (36'), pero el conjunto africano se recuperó a partir de diferentes errores defensivos "albicelestes" y revirtieron el resultado con los tantos que convirtieron Kelechi Iheanacho (44'), Alex Iwobi (52' y 73') y Brian Idowu (54')El conjunto entrenado por Jorge Sampaoli tuvo dos caras durante el partido: en la ofensiva, especialmente en el primer tiempo, generó goles y peligro para el arco nigeriano, pero en la defensa mostró desatenciones y falta de reacción ante las rápidas combinaciones de los delanteros africanosArgentina no contó con un volante central definido como lo fue Matías Kranevitter en el partido amistoso jugado el sábado último frente a Rusia en MoscúEsta vez Sampaoli dispuso que Banega y Enzo Pérez se repartieran esa función con el objetivo también de aportar en la ofensiva junto a Paulo Dybala y Giovani Lo CelsoUn tiro libre de Banega y un gol de Agüero, que empujó el balón en el centro del área chica tras un pase desde la derecha del juvenil Cristian Pavón pusieron a Argentina 2-0 en solo nueve minutosEn ese lapso del encuentro el seleccionado argentino pareció no extrañar a Messi, que fue preservado por Sampaoli en el segundo encuentro preparatorio disputado en Rusia, la sede de la Copa del Mundo 2018Nigeria, sin embargo, pareció engancharse al partido con un tiro libre convertido antes del descanso por Iheanacho, y en el complemento se mostró ágil y efectivo: entre los 52 y 73 minutos anotó tres goles y sentenció la goleada"En el segundo tiempo estuvimos poco intensos frente a un equipo que físicamente nos pasó por encimaCuando quisimos reconectarnos ya era tarde", afirmó el mediocampista del Barcelona Javier Mascherano al finalizar el encuentroPor su parte, el volante del Atalanta italiano Alejandro Gómez analizó que Argentina tuvo una buena actuación en el primer tiempo pero, en el complemento, Nigeria exhibió "mucha potencia física y aprovechó los espacios" para llevarse el triunfo