"Cruz Azul merece avanzar a la liguilla": Felipe Mora

Se acerca la hora de la verdad para Cruz AzulEl próximo sábado ante Veracruz, se decidirá si por fin vuelve a una Liguilla, después de tres años de ausenciaPara el chile Felipe Mora la Máquina debe y merece clasificar por lo ocurrido en este Apertura 2017 en su fase regular"Como grupo sabemos que el sábado es un partido importantísimo por lo que nos jugamosNo va a ser un juego para nada fácil, ellos tienen que sumar puntos y nosotros tenemos que ganar para clasificar"El andino es líder de goleo para los cementeros con siete tantos, lo que se puede llamar una buena campaña"Estoy contento, creo que he hecho las cosas bien; pero siempre uno tiene que autoexigirse másLa verdad que pienso más en el grupo, en clasificar a la liguilla y hacer un buen campeonato"Espera que vengan más anotaciones y que esto pueda ayudar al equipo"Ojalá que me sigan saliendo (goles), la verdad que me alegra mucho porque eso es parte del trabajo que uno hace"Finalmente, el chileno añadió que no le ha pasado por la cabeza quedar eliminado, que irán por todo para la clasificación, ya que Cruz Azul es un equipo que merece estar en la Liguilla