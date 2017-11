Se suicida Jorge Delhon, empresario argentino implicado en caso FIFA

Publicidad

"Nosotros pagamos sobornos a esos dos señores por US$ 4 millones de dólares", respondió Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, cuando la fiscalía de Estados Unidos le preguntó por el rol de dos ex funcionarios del Fútbol Para TodosUno de ellos era Jorge Alejandro Delhon, un abogado de 52 años que, horas después de la declaración de Burzaco, se arrojó a las vías del trenSegún indicaron fuentes policiales, el hecho sucedió en el Tren Roca a la altura de las calles 29 de Septiembre y Oncativo, en Lanús, ciudad en la que vivíaLa policía le tomó declaración al conductor de la formación quien dijo haber observado cómo Delhon cruzaba las vías del tren corriendo hacia la formaciónEl titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 descentralizada de Lanús tomó intervención en el hecho, que caratuló como suicidioDehlon había sido contratado por la Jefatura de Gabinete en 2012Alejandro Burzaco, uno de los testigos del gobierno de Estados Unidos, señaló a Fox Sports, Televisa, TV Globo, MediaPro, Full Play y Clarín como las televisoras que pagaron sobornos a la FIFA para asegurarse los derechos para transmitir partidos