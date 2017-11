Sólo dos equipos del Ascenso podrían estar en Primera

Publicidad

De ocho sólo dosSí, sólo dos de los equipos clasificados a la Liguila del Ascenso MX que comienza mañana tendrán derecho a llegar a Liga MXCelaya y FC Juárez son los clubes que en estos momentos cumplen con los requisitos que exige la Liga de primera para certificarlos como “dignos” de competir en el máximo circuitoLos cuadros del Ascenso que aspiren a jugar con América, Guadalajara, Tigres, etc, deben, antes que nada, ganar su derecho deportivamente, coronarse en uno de los torneos cortos Apertura-Clausura, los dos, o triunfar en el duelo de la gran final por ascenderPero eso no es todo, para que los dejen codearse con los de arriba, deben tener un estadio con aforo mínimo para 20 mil personas; un complejo deportivo, además del estadio, donde entrene el equipo y sus fuerzas básicas, las cuales deben estar debidamente estructuradas en todas sus categoría: Sub-15, Sub-17 y Sub-20, además de la FemenilPor último, pero muy importante, no ser parte de la multipropiedad, en otras palabras, no ser socio de algún club de la Liga MXQuienes cumplen con todas estas normas son nada más Celaya y Juárez, a los otros seis: Jaiba Brava de Tamaulipas, Zacatepec, Oaxaca, Zacatecas, Venados FC y Correcaminos de la UAT, no“Estamos conscientes de que sólo dos clubes tiene derecho al ascenso, pero hay tiempo para cumplir con los requisitos”, manifiesta Javier San Román, presidente de la Jaiba Brava“Si no tenemos la certificación, por lo menos ganaríamos el premio económico (120 millones de pesos), lo que nos ayudaría a completar la infraestructura que nos solicitan”El estadio de la Jaiba, el Tamaulipas, cuenta con capacidad, según la página oficial del Ascenso, para 19 mil 967 espectadores, pero San Román aclara, “nos faltan alrededor de 8 mil butacas para cumplirLo del complejo deportivo, estamos adaptando las instalaciones del Altamira”Sobre su relación económica con Grupo Orlegi, que administra a Santos Laguna, dijo: “estamos en charlas para tener una relación cordial”Ganarle tiempo al tiempo es lo que quieren los equipos que saben que en estos momentos no están certificados, como Alebrijes de Oaxaca, y Santiago San Román, su presidente, está seguro que lo pueden lograr“Estamos haciendo todo para cumplir de aquí a que se acabe el año futbolísticoNos falta cosas mínimas en el estadio, 3 mil butacasTenemos estructura de fuerzas básicas, en cuestiones administrativas, sociales, también; hay tiempo, y lo vamos a conseguir”, aseguraMinimiza la sociedad que ostenta con la Jaiba “tenemos operaciones con ellos por una mínima inversión, pero es otro grupoBruno Marioni, director técnico de Venados de Mérida, está consciente de las carencias de su club, pero a pesar de eso, “si tuviéramos la fortuna de ascender, nuestro estadio puede llegar a la capacidad de 20 mil espectadoresTenemos un complejo deportivoFácilmente cubriríamos lo que nos piden, pero lo importante es que el equipo tiene la ilusión de ganar