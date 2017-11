Alexa hace show en La Voz para revivir su carrera

Publicidad

Alexa hace show en La Voz para revivir su carreraSi no era lo suyo, ¿para qué concursó en La Voz México? Alexa Lozano quería un poco de atención al desertar porque se dio cuenta, una audición y cuatro programas después, que no quería continuar en un programa porque ese sueño de triunfar ya lo había vividoNos enteramos que en realidad, la cantante de 47 años, quien en los años 80 y 90 formó parte de los grupos Fandango y Timbiriche, quiere revivir su carrera ahora como solista y no halla por dónde empezar, por eso hizo todo el show y, de paso, le regaló un poco de sal y pimienta al estilo Jolette al programa producido por Miguel Ángel FoxNovio de Zabaleta prefiere estar lejos de los reflectoresAunque los artistas disfrutan complacer a sus fans, no pasa lo mismo con sus parejasEsto le tocó vivir a José Roberto Pisano, pareja de Susana ZabaletaY es que el día que la cantante presentó su nuevo disco en el Museo Soumaya con un pequeño show, al finalizar quiso complacer a los fans que le pidieron una foto y aunque ella no paraba de sonreír y agradecer la asistencia de los invitados, Pisano tenía cara de querer estar solamente con ella y nadie másEstrenos hollywoodenses arrollan filme Vuelven La película ovacionada por Stephen King y Guillermo del Toro, Vuelven, ha sido arrollada en taquilla por los grandes estrenos hollywoodenses pero los productores no desean usar eso como arma, pues dicen que no quieren pasar como alguien “chillón” y acuden a las redes sociales para repostear mensajes positivos hacia el filme, que son muchosEn su primera semana hizo 128 mil asistentes, colocándose en el escalafón 7 de la CanacineDesairan a productor en Los CabosEn el recién acabado Festival de cine de los Cabos, no es suficiente ser director de un distribuidora para ser tratado bienGeminiano Pineda, fundador de la empresa Caníbal, se quedó con la ganas de ir a la fiesta de clausura, pues los encargados de la industria le dijeron no podía pedir boletos ya que el festejo sólo era para “gente importante”Su cuenta de Twitter fue la tabla de desahogo después del entripado que hizo