Amigos insólitos

Igual que nosotros, los famosos también forman amistades en su trabajo, y aunque muchas resultan muy lógicas y naturales —a nadie le extraña que Gigi Hadid y Kendall Jenner sean amigas, por ejemplo— así también hay otras que resultan increíbles por lo inesperadas y disparejas. Te apuesto a que en 100 años, nunca imaginarías que estos pares son ¡muy buenos amigos! Recuerda que Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a , o haz tu consulta en Twitter a @GurudelEstilo, o en Facebook, en Gurú del Estilo con el logo del ganchito (¡danos Me gusta y Seguir!), además de encontrar muchas otras sorpresas como red carpets, colecciones de diseñadores, muchas fotos, tips y otras cositas padres1) Ed Sheeran y Courteney Cox La sorprendente amistad del cantante inglés y la actriz estadounidense se dio a conocer cuando el pelirrojo posteó en su cuenta de Instagram una foto con la estrella, invitando a sus fans a que votaran por ella para que ganara su primer People’s Choice Award“Mi amiga Courteney está nominada para un People’s Choices Award por Mejor actriz de un programa de cableNunca ha ganado uno y me deja vivir en su casa de playa, así que, ¿qué tal si todos votamos por ella y la ayudamos a ganar esa maldita cosa, ¿eh?” escribió el popular cantante en el texto que acompaña la fotoSheeran vivió varios meses sin pagar renta en la casa de Malibú de la actriz componiendo el material para su álbum MultiplyEd explicó al diario The Sun que para compensar a la actriz había hecho otras cosas“Ok, no pagué renta, pero hacía mi cama y tazas de té y cosas asíSi estás hospedado en casa de un amigo, debes tratarla como si fuera la tuyaDe hecho, la traté mejor que a la mía, porque ¡no hago mi cama cuando estoy en casa!” 2) Snoop Dogg y Martha Stewart Esta es una de las parejas más extrañas de amigos que puedas imaginarLa experta en estilo de vida, glamour y cocina y el rapero han sido amigos por casi una década, desde que en 2008 el músico apareció en el programa de Stewart y la ayudó a hacer un puré de papasDespués de eso se fueron haciendo cada vez más cercanos e incluso aparecieron juntos en un episodio especial del programa de la cadena ABC, 100,000 pyramid, en 2016Su inexplicable química no pasó desapercibida por el canal VH1, que decidió crear un show de cocina con ambos como protagonistas Martha and Snoop’s potluck dinner party“Un programa familiar, blanco, que ofrece mucho entretenimiento, cocina y música espectaculares”, de acuerdo con SnoopMientras que el autor de “Doggystyle“ puede sentirse un poco fuera de lugar en la cocina, han tenido invitados que lo han hecho sentir como en su casa: 50 Cent, Whiz Kalifa y Ice Cube han aparecido en el programa3) 50 Cent y Bette Midler 50 Cent puede ya no ser tan popular como lo fue en algún momento, pero aún tiene amigos importantes, aunque no sean quienes imaginas50 Cent y la actriz y cantante Bette Midler se conocieron cuando Bette lo llamó para que contribuyera a crear un parque con su nombre en Queens, donando para su proyecto New York Restoration Project en pro del embellecimiento de Nueva YorkCurtis (su verdadero nombre) accedió y ambos pronto se hicieron buenos amigos, lo cual la cantante y actriz presumió abiertamente en un picnic que se llevó a cabo en el parque, una vez que estuvo concluido“Es uno de los más nuevos miembros de nuestra tribu, ha hecho que mi vida valga la pena de vivirse, ha estado conmigo en las buenas y en las malas”, dijo al New York Daily NewsIncluso han hablado de alguna colaboración musical juntos: “Bette y yo seríamos grandiosos juntosNecesito hacer algo nuevo para ella; con la canción correcta, definitivamente podríamos trabajar juntos”4) Helen Mirren y Russell Brand La laureada actriz inglesa y el comediante y actor de la misma nacionalidad se conocieron en Hawai, en 2009, durante la filmación de la versión de la directora Julie Taymor de La tempestad de Shakespeare, película que fue destrozada por la críticaA pesar de las críticas tan negativas, al siguiente año volvieron a reunirse en otra filmación de un remake, esta vez del éxito de los 80, Arthur, para el cual Brand solicitó específicamente la colaboración de MirrenEn una conferencia de prensa en Australia, el ex esposo de Katy Perry explicó cómo es su amistad“Es un enamoramiento no consumado, un nudo de sensaciones eróticas e intelectualidad entre una dama y un vagabundoElla es una personalidad increíble, muy hermosaComún y corriente cuando debe serlo, extraordinaria cuando se requiere”, dijo Brand al Daily MailMirren ha admitido estar igual de “enamorada” de su joven colega: “Somos muy buenos amigos, incluso llevo el broche de seguridad que me regaló colgado de mi cuello todo el tiempo”, dijo la actriz a US Weekly5) Beyoncé y Gwyneth Paltrow Además de ser conocidas mundialmente por su primer nombre, Beyoncé y Gwyneth también comparten una amistadUna de las cosas por las que Gwyneth no es una de las famosas más amadas en el mundo del espectáculo es porque le fascina soltar nombres famosos por aquí y por allá, y los de Beyoncé y Jay-Z son algunos de los que menciona tooodo el tiempoLa rubia conoció a Beyoncé a principios de la década de los 2000, pero se hicieron realmente amigas cuando ambas se emborracharon juntas en el backstage de un concierto de Jay-Z, en 2006Desde entonces, Gwyneth ha sido cercana a la parejaElla y su entonces esposo, Chris Martin, vocalista de la banda inglesa Coldplay, fueron invitados a la boda de Bey y Jay (mientras que Kim y Kanye, no) y Gwyneth fue la plus one de Beyoncé en la 53 entrega de los Grammy“Jay es como un hermano mayor para mí, posee una energía madura y tranquilizante; es una gran fuerza en nuestras vidasMis hijos lo llaman Tío Jay y a Beyoncé, Tita BElla es bellísima, muy femenina, es increíble cómo sabe combinar poder con modestia”, dijo en entrevista Gwyneth al Daily MailBeyoncé también ha hecho comentarios halagadores sobre su amiga: “Ella extiende sus límites todo el tiempo; vas a su casa y nunca quieres irte de ahíElla es lo que yo quisiera ser algún día”, dijo a Harper’s BazaarHola Gurú: Tengo un evento y quiero comprarme un vestido, pero no tengo idea de cuál sería el ideal para esta temporada ¡Ayuda! Paula Hola Paula: Un vestido de terciopelo, en el nuevo largo hasta el tobillo, es una excelente opción, estarás reuniendo dos tendencias muy importantes de temporada en una sola prenda, y el terciopelo siempre luce muy eleganteAprovecha que no se le ve desde hace tiempo y su textura se ve entonces muy “nueva”Si eliges el color camote, uno de los más hot de la temporada, tendrás sin duda una combinación ganadoraBesos de Gurú, XOXO