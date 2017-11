Carlos Vives, primer colombiano con exposición en el Museo del Grammy

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Carlos Vives inauguró una exposición en su honor en el Museo del Grammy Americano de Los Angeles y con ello se convirtió en el primer colombiano en ser el centro de una muestra sobre su carrera musicalVives asistió este lunes a un concierto acústico y a develar la exposición “Deep heart: Roots, rock and the music of Carlos Vives” en donde a partir de ahora admiradores podrán recorrer áreas en las que se exponen vestuarios, instrumentos y premios ganados por VivesEsta exhibición única que estará aquí por un año ofrecerá a los visitantes una mirada en profundidad a la icónica carrera del dos veces ganador del Grammy americano y 11 del Grammy Latino“Es un orgullo y un honor mas que especial el llegar aquí como primer colombiano“Es como una manera de contar la historia un poco de nuestro pais a través de diferentes momentos de mi historia”, declaró el cantante“Con esta exposición es hablar de nuestro origen mas rural y luego una cosa mas urbana pero al final es la historia de todos nuestros pueblos latinoamericanos”, apuntóEl cantante y compositor colombiano fue pionero en la integración de sonidos indígenas y vallenatos de su país en la música popularLa exhibición se abre tres días después del lanzamiento del último álbum, Vives (To Live)En la exhibición aparecen elementos como su primera aparición en la telenovela en "Escalona", el primer Grammy que ganó en el 2001 al Mejor Álbum Tradicional Latino por “Dejame Entrar”Tambien su Grammy Latino original que ganó en 2015 al mejor álbum tropical contemporáneo por “El Rock De Mi Pueblo”Además accesorios pintados a mano utilizados en el video musical de su galardonada colaboración con Shakira, "La Bicicleta" y notas manuscritas y letras usadas durante la realización de su álbum ganador del Latin Grammy 2013 por “Corazón Profundo”Vives nació en Santa Marta, la tercera ciudad más grande de la región caribeña de Colombia y se ha desarrollado como cantante, compositor, actor, empresario y embajador de UnicefEn su carrera de 25 años, Vives ha creado una nueva forma de música que combina el rock con el vallenato y los sonidos antiguos de Colombia, y en el proceso vendió 20 millones de álbumesSus Grammy Latinos más recientes llegaron en 2016 para Grabación del Año y Canción del Año para "La Bicicleta", una colaboración con la ganadora del Grammy y del Grammy Latino ShakiraAdemás, en 2014 Vives recibió el Premio Espíritu de Esperanza de Billboard por su trabajo humanitario y el Premio del Presidente de BMI por sus logros profesionalesEn 2015, la ciudad de Los Ángeles declaró el 23 de octubre como el "Día de Carlos Vives", y en 2017 Vives recibió un título de maestría honorario de la prestigiosa Berklee School of MusicHace unos días Vives lanzó su más reciente producción musical con 18 temas que incluyen “Robarte un beso” además del tema “Todos somos México” que escribió hace un año en honor a este paísEl álbum también incluye un tema con Thalia y una canción para niños, "Monsieur Bigoté", con las voces de los hijos de Vives, Elena y Pedro Vives, y el coro de la escuela de música de Río Granderad