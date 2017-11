¿Deberías borrar tu número de Facebook?

Publicidad

La seguridad en Internet se ha vuelto un tema de gran importancia debido a que cada vez somos más vulnerables a que hackers u otro tipo de personas obtengan nuestra información sensible si no contamos con los filtros y las precauciones debidas.Una de ellas es vincular el número de teléfono a nuestra cuenta de Facebook, debido a que si una persona tiene este dato, puede encontrar e manera fácil el perfil del usuario en la plataforma, desde el mecánico, compañeros de trabajo por los grupos de WhatsApp hasta ese chico o chica que conoció en un bar.De igual forma, cuando se agrega el número a Facebook las únicas opciones de privacidad son compartir ese número con “Todos” “Amigos de Amigos” y “Amigos”; por lo que muchas personas pueden verlo y no existe una opción “Solo yo”.Asimismo, es probable que el usuario ni siquiera se haya dado cuenta de que Facebook tiene su teléfono: sin embargo, la aplicación lo solicita reiteradamente por razones de seguridad, por lo cual es fácil haberlo agregado durante una de esas confirmaciones, sin percatarse que inadvertidamente se estaba publicando dicho número para las masas.Es así que si deseamos no ser encontrados tanto por nuestro correo electrónico como por nuestro número telefónico, se debe modificar algunas configuraciones de privacidad de nuestro perfil y evitar que nuestro nombre aparezca en el buscador de Facebook.De acuerdo a Hacker Noon, si deseas eliminar tu número de Facebook, puedes hacerlo pulsando en la flecha hacia abajo en la parte superior derecha de tu página de perfil y luego seleccionar Configuracón en el menú desplegable. Desde allí, selecciona General en el menú lateral y luego contacto para ver si aparece tu número.De igual forma, puedes ajustar quién puede buscarlo en Privacidad en el menú del lado izquierdo de la página y luego cambiando la configuración “Quién puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste?”.