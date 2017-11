Gal Gadot usa el poder de Wonder Woman contra el abuso

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La actriz Gal Gadot no participará en la secuela de la Mujer Maravilla si su productor Brett Ratner, quien ha sido acusado de acoso sexual, sigue en el proyectoSegún el medio Page Six, la intérprete israelí tiene una posición firme con respecto a estos casos y no quiere que sus películas beneficien a un hombre que enfrenta denuncias de este tipoIncluso, el mes pasado Gadot canceló su asistencia a un evento para honrar a Ratner“Es dura y es fiel a sus principiosSabe que la mejor forma de atacar a personas como Ratner es en el bolsillo”, comentó una fuente anónima al medio“También sabe que Warner Brostiene que apoyarla en este asuntoNo pueden tener una película sobre el empoderamiento femenino financiada parcialmente por un hombre acusado de conducta sexual inapropiada”, afirmó la misma fuenteRatner fue acusado de acoso sexual por seis mujeresPero el productor negó que esto fuera ciertoEl escándalo, sin embargo, ahora se expandió con la actriz Rebel Wilson, que confesó haber sido acosada sexualmente en dos oportunidadesSin dar nombres, señaló que uno de los casos involucraba a una “estrella de cine” y el segundo a un “director”El primero, dice, le pidió “repetidamente que metiera mi dedo en su traseroTodo esto mientras sus amigos intentaron filmar el incidente”El segundo caso que detalló ocurrió con un “destacado director”“No pasó nada físico porque la esposa lo llamó y comenzó a retarlo por acostarse con actricesAfortunadamente ella estaba gritando tan fuerte que pude escucharla y salir de allí inmediatamente”