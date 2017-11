Jaime Camil seduce como Eva

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se oyen las risas femeninas a lo lejos, el bullicio no se puede ignorarY entonces, un grupo de mujeres aparecen con la sonrisa en el rostro y Jaime Camil es la causaEl actor tiene fama de ser muy divertido y con ese encanto hechiza y provoca carcajadas a su alrededorÉl y el séquito femenino entran al salónEn su versión mas causal, Camil saluda a todos, a uno por uno, y, en tanto, dice que hacer reír es su trabajo y que por ello también le paganEn la mesa hay quien no sabe mucho del mundo de las telenovelas, escenario del que Jaime Camil proviene y gracias al cual (entre otras cosas) llegó a California hace poco más de tres añosYa en tierra estadounidense, el actor ha contribuido no sólo mantener el legado de la telenovela, también de expandirlo y perpetuarlo entre los latinosDentro del mundo de la serie Jane the Virgin, que actualmente se ve en a través de Lifetime los miércoles a las 21:00 horas, los elementos de la telenovela la hacen más cómica“No creo que Jane sea una telenovela, es una serie, pero usa muy bien los elementos extremadamente ridículos que tiene la telenovela y eso hace la diferencia”, dice Jaime Camil, quien es parte del elencoCon el antecedente de Jaime Camil en las telenovelas, la escritora Jennie Snyder Urman se topó con los videos de él en Por ella soy Eva (2012), programa en donde se transforma en mujer“Jennie quería traer a Eva al show, yo le dije que no era necesario, que son cuatro horas invertidas en esa transformación, pero ella insistió y así fue que le hicimos el homenaje a Eva”Para que todos tuvieran una idea más precisa de la imagen de Camil en su versión femenina, el actor sacó su teléfono y pasó la foto del personaje, provocando cumplidosA pesar de que ese capítulo será parte de la cuarta temporada de Jane the Virgin y que se verá el próximo año en México, el actor está contento con la oportunidad de recordar a uno de sus personajesReconoce que la telenovela es parte importante dentro de la cultura latinoamericana y que fue la productora Rosy Ocampo quien cambió la forma e hacer estos programasSin embargo, considera que en Estados Unidos hacer una comedia resulta más efectiva gracias al presupuesto que manejan series como Jane the Virgin