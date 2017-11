Jimmy Fallon recuerda a su madre: Ella era mi mejor audiencia

Publicidad

Tras unos días de ausencia debido a la muerte de su madre la pasada semana, Jimmy Fallon regresó a The Tonight ShowY, como no podía ser de otra manera, en su retorno a la pequeña pantalla, el presentador quiso tener un recuerdo para Gloria, su madre fallecida a los 68 años"Es bueno estar de vuelta, chicosComo algunos de ustedes sabrán, mi madre, Gloria, murió recientementeSuspendí nuestros programas de la pasada semana para poder estar con mi familia y arreglar todas las cosasElla era la mejor audiencia, ella era a la que siempre intentaba hacer reír", dijo Fallon mientras intentaba contener las lágrimasEn su homenaje Fallon afirmó que su madre era una gran fan del programa "y de todo lo que hacía""Recuerdo cuando éramos pequeños, mi madre nos llevaba a esta tienda, a mi hermana y a mí, y ella apretaba la mano tres veces y me decía: 'Te quiero', y yo se la apretaba a ella y le respondía: 'Yo también te quiero'Y la semana pasada estuve en el hospital y la agarré y le apreté'Te amo'", recuerda entre lágrimas Fallon que al no obtener el apretón de vuelta "sabía que estábamos en problemas"Después, Fallon agradeció todas las muestras de cariño que él y su familia han recibido durante estos días y se conjuró para seguir intentando cada noche arrancar alguna sonrisa a la audienciay a Gloria, allá donde esté"Mamá, nunca dejaré de intentar hacerte reír", concluyórad