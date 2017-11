Julián Gil: Matías, que el mundo sepa que eres mi hijo

Publicidad

Julián Gil compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su hijo Matías Gregorio, y escribió: "Que el mundo sepa que eres mi hijoGracias a la justicia mexicana por fallar a nuestro favor y poder demostrar que túMatías Gil, llevas mi sangrePronto se hará la prueba de ADN como lo pidió el juezTe amoGracias mi Dios"Foto: Instagram Y es que, en el pleito legal que sostiene con la actriz Marjorie de Sousa, la venezolana se había negado a dicha prueba, Hace unos días Gil dijo a EL UNIVERSAL, que sobre el ultimátum que le dieron a la venezolana para que retirara la demanda por violencia intrafamiliar contra él, ella seguía poniendo como condición que él desista de la prueba de ADN"Por el momento se está tratando de recobrar lo que se logró, que yo pudiera ver a mi hijo, estuve cinco o seis meses viéndolo una hora, se logró que me dejaran cuatro y la señora apela, obviamente mis abogados están llevando papeles para acá, demandas para allá, mientras tanto el niño sigue creciendo, está por cumplir 10 meses, y yo no he podido estar con élLa señora (Marjorie) no se pone la mano en el corazón y ve que el niño está creciendo sin la figura paterna", externó GilArtículo Julián Gil lucha por convivir con su hijo Espectáculos En el proceso contra su ex pareja, el actor siente que retrocedió pero no se rendirá, dijo rad