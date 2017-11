Taladores acabaron en 30 años con la mitad del bosque en Hidalgo

Publicidad



Foto:Yurico Dávila

En cuestión de 30 años, Hidalgo se quedará sin bosque de persistir la tala clandestina, la mala administración de los recursos y la nula inversión en el tema ambiental.Así lo advierte la Conafor en su inventario, donde detalla que el 47 de por ciento de los bosques se perdieron en las últimas tres décadas.Y los daños no sólo son ambientales, también repercute directamente en los poblados que se están convirtiendo en un páramo. Así lo cuenta con preocupación Filiberta Nevado una activista ambiental que defiende a los bosques de Acaxochitlán.En el portal Change.org, también aparece una solicitud abierta a la población y autoridades para evitar este ecocidio.Marco Moreno Gaytán de la Sociedad Ecologista Hidalguense, advirtió que la corrupción e impunidad acrecentó la ambición de los taladores.Árboles que han vivido por más de 80 años son talados en 10 minutos y los bosques que han existido desde hace siglos desaparecen a una velocidad jamás antes vista, 10 mil hectáreas anuales.Un factor determinante para la desaparición de áreas forestales son las actividades agropecuarias y el uso de leña en zonas rurales, ya que han provocado la deforestación del 83 por ciento del territorio, ubicando a Hidalgo como el quinto estado con mayor pérdida a nivel nacional.Acaxochitlán es uno de los municipios más afectados por la reducción del ecosistema. La zona donde se ubica, además de la altitud sobre el nivel del mar lo hacen un lugar prospero para albergar gran diversidad de vegetación y animales.La tala ilegal y desmedida preocupa a los habitantes desde hace treinta años, y liderados por Filiberta quieren proteger el santuario natural de los talamontes.Los permisos de aprovechamiento devastaban sin miramientos la región y a pesar de que Semarnat obligaba a reforestar, solo admitía una especie de árbol, provocando un problema de sustentabilidad.La especie solicitada a los taladores era Pino Pátula, el cual no es perteneciente a la región y la queja de los activistas con la secretaría es la disminución de la diversidad.El plantar una especie diferente en lugar de alguna de las pertenecientes da oportunidad a una plaga de acabar con el bosque debido a la falta de diversidad.“Existen siete especies en la región y las diferentes plagas solo destruyen determinada especie de árbol. Si se reforesta de esa manera la falta de diversidad acabará con el bosque, y los esfuerzos que hacemos por protegerlo”.En 2013 los activistas lograron que se retiraran permisos de aprovechamiento y comenzó la verdadera lucha contra la tala clandestina sin importar el riesgo que corre su vida ante amenazas recibidas por parte de los asesinos del bosque.Preservar el principal receptor de agua en la región es su principal objetivo pero han recibido nulo apoyo de las autoridadesCuando el ex gobernador Francisco Olvera Ruiz aún era candidato, la Asociación de Defensores del Bosque pidió su ayuda para rescatar los bosques de la región, petición que fue respondida positivamente. Sin embargo, al tomar posesión el gobernante se deslindó totalmente del tema, dejando en manos de pocas personas el destino del área natural.Ante ello, el pasado 11 de julio, habitantes del municipio iniciaron una petición en el portal Change.org dirigida al Ingeniero Benjamín Rico Moreno, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo, intitulada Paren la tala clandestina en los bosques de Hidalgo.En ella se argumenta que la ciudadanía se enfrenta sola a las bandas de taladores quienes portando motosierras, talan árboles en propiedades privadas sin autoridad que se los impida, provocando disminución de la flora y fauna además de la evidente disminución del agua.Además, la petición fue presentada al senado el 26 de julio de éste año por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Dicha solicitud fue aprobada por el congreso, publicada en la gaceta LXIII/2SPR-25/73560 y se espera resolución alguna.Moreno Gaytán, habló de la necesidad de formalizar los esquemas de seguridad de los bosques en Hidalgo y con ello impedir, desde el saqueo por manos ajenas como por los propios dueños, quienes muchas veces recurren a supuestos incendios con fin de modificar el uso de la tierra.Plantea la necesidad urgente de modificar la legislación en la materia y poner medidas estrictas a los delitos que atentan contra el bienestar de la sociedad.

