Anaya toma "pedacería" de frases para spot, aclara Denise Maerker

En su noticiero “Atando Cabos” de Radio Fórmula, Denise Maerker aclaró esta tarde que la frase que retomó el líder del PAN, Ricardo Anaya, para el spot que difunde sobre su disputa con EL UNIVERSAL, fue retomada sin contexto y “en pedacería”, por lo que no refleja lo que se dijoSin este contexto, en el spot aparece diciendo lo que no dijo con exactitud, expuso la periodistaVideo EL UNIVERSAL responde a Anaya Nación Ricardo Anaya falta a la verdad cuando difunde que un juez lo exoneró sobre su patrimonio y que la información de EL UNIVERSAL es falsa Esto ocurre una primera vez “y así se la pasan en la campaña ¿no? y entonces cualquier cosa que digamos…Tú sabes que cortando frases podemos decir cualquier cosaEntonces me parece muy importante, si ese va ser el uso, que simplemente estemos recuperando el contexto en el cual se dijo y todo lo que se dijoLa frase entera, porque por pedacería podemos acabar diciendo cualquier cosa”, dijo a su co-conductor durante la emisión de esta tarde del noticiero radialMaerker hizo los comentarios al informar que ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó ayer la medida cautelar solicitada por EL UNIVERSAL para que fueran retirados del aire los mensajes del PANEn estos se retomaron unos segundos de la nota que Maerker dio en su noticiero “En Punto”, de Televisa sobre la resolución provisional dictada por un juez en la que en primera instancia le dio derecho de réplica, pero rechazó que, como asegura el panista, EL UNIVERSAL no haya difundido la verdad en la serie de reportajes sobre el incremento de la fortuna familiar de AnayaEL UNIVERSAL ha argumentado que el juez no lo exoneró de esos señalamientos, como asegura Anaya en el spot que difunde en cadena nacional en uso de los tiempos del Estado que tocan al partidoOpinión Privatizar tiempo del Estado EL UNIVERSAL