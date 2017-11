Juez da entrada a demanda de amparo para que PGR analice denuncia contra Lozoya

Publicidad

Un juez federal dio entrada a la demanda de amparo promovida por la diputada Norma Rocío Nahle García, con la que busca que la Procuraduría General de la República dé trámite a la denuncia presentada por integrantes de Morena contra Emilio Lozoya por el caso OdebrechtLa denuncia contra el ex director de Pemex, presentada en agosto pasado, incluye un documento del fiscal brasileño en el que informa al entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, de los señalamientos que vinculan a Lozoya con los sobornos pagados por la constructora para conseguir contratos públicosLos legisladores acusaron que Lozoya presuntamente recibió 10 millones de dólares en sobornos por parte de Marcelo Odebrecht, desde entonces Morena no ha sido notificada de los avances de la indagatoria“Se presentará el amparo por retardar la impartición de justicia penal sobre el soborno que la empresa brasileña presuntamente entregó al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, por más de 10 millones de dólares”, dijo Rocío Nahle en octubre pasado al anunciar que presentaría la demanda“No hemos recibido una sola respuesta, un solo citatorio, nadaEl procurador ha sido omiso”El amparo fue admitido por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México con el expediente número 879/2017 y solicitó a la PGR, ahora encabezada por el encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, informe sobre el trámite que reclamó la diputada federalActualmente la PGR investiga a Lozoya por el caso Odebrecht en dos vertientes: en la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 investiga supuestas irregularidades en los contratos de PEMEX con la constructora brasileña OdebrechtEn la carpeta número CFED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la que Lozoya fue denunciado por supuestamente haber recibido sobornos de la brasileña con los que fondeó la campaña presidencial de Enrique Peña NietoDebido a un amparo, la PGR está impedida por ahora para determinar y en su caso consignar la carpeta de investigación de las irregularidades en los contratos de Pemex hasta que Lozoya y su equipo de defensa puedan tener acceso a la mismaLa indagatoria se refiere a los supuestos sobornos realizados a diversos funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014 para que las empresas Odebrecht y su filial Braskem, S, consiguieran contratos con la petroleraHasta agosto pasado, la PGR tomó las declaraciones de 10 funcionarios y nueve ex funcionarios de Petróleos Mexicanos que intervinieron en la adjudicación de 4 contratos de obra pública asignados a Odebrecht y BraskemTambién tomó la declaración de tres directivos de ambas empresas, incluido el presidente del grupo, Marcelo Bahía OdebrechtEn el caso investigado por la Fepade, otro juez de amparo concedió la suspensión para que Lozoya y su equipo de defensa tengan acceso y que el ex director de Pemex pueda comparecer a declarar por los supuestos delitos electorales que se le imputanEl 26 de octubre pasado el ex funcionario acompañado de su abogado, Javier Coello Trejo, acudió a la Fepade a revisar la carpeta y enterarse de las acusaciones que se le imputan sobre el financiamiento ilícito de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, de las que se declaró inocenteahc