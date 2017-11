En Nequetejé peligra inversión millonaria por negativa de tres vecinos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El impedimento de tres vecinos podría echar por tierra la construcción de un camino que habría de realizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.La inversión es de tres millones de pesos se conoció durante un recorrido realizado por las autoridades y vecinos del lugar por el lugar.Un aproximado de 80 vecinos se manifestaran y corrieran a su delegado municipal debido a que éste junto con dos familiares, se niegan a ceder parte de terreno que hace falta para el cruce de la carretera que pretenden construir.Aron Espinoza Santander, técnico de la SCT junto con Eliel Martínez Simón, sub-delegado de Nequetejé y Ángel Cruz Pantoja, presidente del comité de obra, manifestaron la problemática con los vecinos que desde hace meses han puesto trabas.Junto a esto, existe otro grupo de vecinos que no quieren ceder parte de un jagüey y además piden a la SCT que la empresa no inicie los trabajos en tanto no lleguen a acuerdos, razón por la cual demandaron la intervención de la Secretaria de Gobierno para destrabar el asunto.Sin embargo, el mayor temor que se tiene es perder los 3 millones de pesos que ya están aprobados por la SCT para la obra y que está en riesgo al no poder liberar el derecho de suelo.