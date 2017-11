Publicidad

0Ante el fuego que se avecina, en la UAEH se teme una desbandada de catedráticos ante la oferta de empleo que está llegando de parte del Instituto Nacional Politécnico hacía ellos, lo cual socavaría la fortaleza académica de la máxima casa de estudios y con ello, la gran entrada económica que significa el tener una plantilla reconocida por el Conacyt considerada de primer nivel.Que hay una curul en San Lázaro más que caliente por ser ocupado por el suplente, luego que el titular no se cansa de cacaraquear que gracias a sus buenos oficios logró que el presupuesto para Hidalgo alcanzara una cifra récord. Sin más, ya levantó la mano para irse al Senado.Hasta lumbre levanta el equipo de Miguel Osorio en torno a sus aspiraciones presidenciales, que aun cuando son guardadas políticamente por él, sus allegados van ocupando espacio por espacio todo rincón para no dejar pasar la oportunidad al pachuqueño. Y esos huecos no sólo son delegaciones, comisionados, consejeros, sino hasta directores de medios y otros.