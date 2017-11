Todo por su nombre

Publicidad

En las cuatro décadas del grupo editorial AM no existen antecedentes de atentado alguno a sus campañas publicitarias, aquí en Pachuca a unos cuantos días iniciar sus labores AM Hidalgo le fueron robados seis anuncios que daban a conocer su lanzamiento.Por desgracia, aun cuando son lonas de más de 18 metros de largo y gran peso, no existe evidencia alguna que permita conocer la identidad de estos personajes que cometieron este desliz, aun cuando se encontraban en vías de gran afluencia como Luis Donaldo Colosio y otras.El sinfín de cámaras colocadas, de poco o nada sirven, debido a que no hay evidencia en algunas de ellas porque no sirven, no están conectadas o se ve borroso.De ninguna manera es colocarse la casaca de víctima y esperar ser auxiliado por alguien poderoso, sólo es hacer un ejercicio para mostrar la impunidad con la que cualquiera puede actuar sin merecer castigo.Si un anuncio tan grande y pesado puede ser retirado sin contratiempos, que más podría ser robado, timado o sustraído de manera dolosa. ¿Así es como actúa el sistema que ha mantenido a muy pocos en el poder? sería la pregunta obligada.En fin, muchas podrían ser la conjeturas, pero lo cierto es observar el grado de vulnerabilidad que existe en Hidalgo, lo mismo se meten a tu casa te roban tus pertenencias, te sustraen la batería del carro, te vejan en un taxi, total que donde nos metemos, quien nos cuida. Esa es la preocupación, que no podemos tener la certeza de estar librado ni en tu propio entorno.Y vamos, esto debemos entenderlo todos, porque nos hace falta reflexionar que esta displicencia por no cuidar a los ciudadanos y sus pertenencias nos llevará a estadios poco civilizados y con ello, el desconocimiento de las autoridades que hemos elegido. Casos de estos ya se viven en el valle del mezquital en la huasteca, vamos en los barrios altos de Pachuca.Ayer justamente, se habló de seguridad a borbotones en un evento celebrado al pie del cerro de Cubitos y vino el segundo hombre más importante de México y es hidalguense, sin embargo eso no ayuda en nada a nuestra entidad que cada día pierde su frescura provinciana para co9nbvertirse en una colonia marginal de la zona metropolitana del Valle de México.Son buenos y suenan bien los discursos, sin embargo deben ir acompañados de hechos y no sólo de justificaciones.Nimiedades: Antes de concluir la semana se afina la lista de aspirantes al Senado.