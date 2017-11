Indiferentes comerciantes para actualizar concesiones

Publicidad

Locatarios del mercado de Tulancingo no quieren entrar al programa de regularización impulsado por la Contraloría, a pesar de que tienen hasta el último día de noviembre para actualizarse y pagar su concesión.De lo contrario, les será revocada y ofrecida a otros comerciantes del municipio.La alcaldía solicita comprobantes de pago, contrato de concesión, alta en la Secretaría de Hacienda, licencia de funcionamiento e identificaciones.Así lo informó Edgardo Tenorio Pastrana, Contralor de Tulancingo, quien señaló que al interior del mercado Gilberto Gómez Carbajal ha detectado varias irregularidades, ya que los comerciantes creen que son dueños del espacio que se les concesionó.De hecho, no existía un registro de vendedores, quienes estaban acostumbrados a pagar lo correspondiente a dos pesos por día y mil 600 pesos anuales.“Creen que ellos son los dueños de los locales y no es así; nos hemos enterado que hay arrendamiento en cantidades muy elevadas, en comparación con lo que se paga al municipio”, explicó el funcionario.Actualmente, un local comercial al exterior del mercado paga mil 700 pesos mensuales a la alcaldía, y al interior 600.Sin embargo, se están arrendando en por lo menos tres veces más al mes; lo cual está prohibido por el Bando de Policía y Gobierno, así como por reglamento de Mercados Municipales.Ante ello, enfatizó el contralor, se solicita a los concesionarios que comprueben que ellos son los propietarios de ese derecho y que ellos lo trabajan; además de ponerse al corriente con el pago de sus cuotas, y a cambio se les entrega un certificado de concesión.“Hemos detectado que al menos unos 20 locales están en manos de dos personas, y esto no debe ser un negocio de particulares”.