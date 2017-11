Viven calvario pensionados del IMSS

Publicidad

Un grupo aproximado de 20 personas en edades entre los 65 años y los 80 años piden a las autoridades y encargados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salamanca un trato digno y justo por el pago por su trabajo.Los trabajadores comentaron que ya tiene más de 2 años tratando de resolver este conflicto, pues argumentan que en las oficinas administrativas de pensionados del IMSS no reciben un trato digno.“Yo empecé a trabajar en 1972, y en el Seguro Social solo me están reconociendo 18 semanas para cotizar mi pensión, aparte uno va y lo tratan con la punta del pie y quieren el nombre y fecha de quién me contrato, te piden documentos que ni si quiera uno tiene”, explicó uno de los quejosos.Los ex empleados de la construcción en su mayoría indicaron que ellos están realizando trámites para solicitar su pensión o ajuste de ella.“Yo fui al Seguro Social y me rechazaron muchas veces, a mi el Infonavit me cotiza más de 500 semanas y ni así me quieren otorgar la prestación, que porque según tengo que trabajar un año ahorita para que se me reconozca y seguir cotizando”, explicó otro de los denunciantes.