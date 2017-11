Hallan cuerpo de joven ejecutado

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fue localizado el cuerpo de un joven con un balazo en la cabeza, además se encontraba atado de manos y tapado de los ojos.Los hechos se registraron a un costado de la carretera que conduce a la comunidad Sauz de Villaseñor en Pénjamo.El 911 tomó conocimiento de lo sucedido a las 10:20 de la mañana luego de que varios campesinos se encontraban por el lugar y al escuchar un disparo se acercaron a ver qué era lo que estaba sucediendo.En ese momento encontraron a un joven boca abajo en un charco de sangre por lo que pidieron el apoyo de los paramédicos.Al lugar se trasladaron elementos de Seguridad Pública así como paramédicos de la Cruz Roja los cuales al revisar los signos vitales del hombre, pudieron informar que ya no contaba con ellos por lo que se llevó a cabo el acordonamiento.Policías de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado así como agentes de Investigación Criminal se hicieron presentes en la zona del crimen.Posteriormente personal de peritos de la Subprocuraduría de Justicia Región B llevaron a cabo el levantamiento de evidencias, encontrando a un costado del occiso dos cartuchos percutidos calibre .09 milímetros.Luego de varias horas finalmente el cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense para ser trasladado a la ciudad de Irapuato y someterlo a la necropsia de rigor.A pesar de que al lugar acudieron varios vecinos de la comunidad, no pudieron identificarlo, vistiendo un pantalón de mezclilla de color azul, sudadera roja, tenis blancos y no presentaba ningún tatuaje.