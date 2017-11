Buscan el sueño americano sobre 'La Bestia'

Publicidad



“Nos jugamos la vida, pero ya una ocasión lo hice, fui al país americano viviendo tantas travesías”, dijo Fredy.



“Hoy quiero intentarlo de nuevo, en Honduras no hay mucho trabajo y la familia lo necesita”, aseguró.

Sentados, casi ‘escondidos’ entre la maleza y las piedras debajo del puente en El Salto, se encontraba una joven pareja que inició la travesía para lograr el ‘sueño americano’.Él es Fredy Merlo Morales, un hondureño de 33 años de edad; ella, Lilia Castellanos, de 24 años y originaria de Puerto Peñasco, Sonora.Ambos se conocieron por azares del destino y ahora decidieron ‘rifársela’ y enfrentar los riesgos que conlleva este viaje hacia Estados Unidos; ayer esperaban poder abordar el primer tren que su avance fuera lento, para poder abordarlo.Contó que en el 2013 ingresó a Estados Unidos, sin embargo meses más tarde fue deportado.Recordó que además del riesgo que corren a la hora de subir y no sujetarse correctamente del tren, también se exponen a que los guardias los bajen; no obstante, dijeron estar dispuestos a correr el riesgo ya que no pueden detenerse a ganar unos pesos para abordar otra modalidad de viaje.Consigo sólo llevaban algo de comer que la gente de las inmediaciones a El Salto les regaló, una cobija y una pequeña mochila con escasas pertenencias.