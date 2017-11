Empresa contamina el aire

Publicidad



“No hemos bajado el dedo del renglón desde entonces y confiamos que ahora que se extiende la empresa se nos haga caso”, dijo uno de los habitantes.



Refirió que en el tema de la chimenea, depende de muchos factores “estamos tramitando y realizando un gasoducto para echar a andar las nuevas calderas con tecnología reciente y sólo esperan terminar la línea del gasoducto para quitar ese problema de encima”, señaló Franco.

Habitantes de la comunidad de Canoas de El Salto se incorfoman por la contaminación del aire en la zona causada por una empresa, ya que temen en que se vea afectada su salud. Un representante de la compañía señaló que ya trabajan en disminuir la problemática.Agregaron que ahí se quema llanta molida, que es molesto el aroma pestilente y que incluso quedan residuos de ceniza en su ropa.Los comuneros mostraron a Al Día un oficio fechado en el 2009, donde se explica que en ese año otra empresa, la Semarnat, autoridades municipales y de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, pidieron no evadir el problema, por lo que expresaron, seguirán hasta erradicar la problemática.Asismismo, se indicó que también hay quejas de comunidades vecinas por los niveles de contaminación, tanto del lado de Jalisco, como de Michoacán, entre ellas La Campana, La Higuera, La Higuerita, La Espada, Palo Blanco y Charapuato.Finalmente, lamentaron la “tibieza” con que las autoridades abordan estos temas de salud y señalaron que confían en que pronto se solucione.David Franco, representante legal de Bafar, señaló que aún no hay fecha exacta para que dejen de arrojar el contaminante, pero que ya trabajan en ello.Agregó que incluso tenían quejas debido al agua que descargan al río Lerma, pero puntualizó que con la ampliación de la Planta se invirtieron alrededor de 60 millones de pesos en una Planta Tratadora con tecnología alemana, con lo cual el agua sale con buena calidad, muy por debajo de lo que les marca la Norma y con los niveles aceptables.Agregó que parte de esa agua que tratan la reutilizan en el enfriamiento de compresores, pero no para el producto.Reconoció que ha sido lento el proceso debido a la magnitud de la empresa, por lo que pidió tener paciencia.Aclaró que no son cuestiones personales de la empresa, sino porque hay que llevar todo en regla.