Agarran casas abandonadas como 'ring de pelea'

Vecinos del Centro temen por su seguridad ante las constantes riñas y escándalo que generan indigentes en las casas abandonadas de la zona.Según el Registro Público de la Propiedad, en la Zona Centro de la ciudad hay 12 inmuebles deshabitados.Una de estas casas se ubica en la calle 20 de Enero y es el “foco rojo” para los colonos.De acuerdo con los quejosos, indigentes logran entrar a esta vivienda para pasar la noche ahí, aunque algunos de ellos también aprovechan para consumir drogas dentro, lo que a veces provoca riñas.“Nos damos cuenta porque en las noches huele a marihuana y luego hay unos que se vuelven locos, simplemente se alborotan con la droga y no sabemos después qué hacer porque gritan mucho dentro de la casa”, platicó Rafael Elud, vecino de 20 de Enero.El guardia de seguridad del hospital privado ubicado en dicha calle aseguró que él varias veces ha solicitado apoyo policiaco, debido a los pleitos que se generan dentro de esta propiedad.Sin embargo, dijo que sólo una vez los policías intentaron entrar a dicha casa y no pudieron por los barrotes que estaban con candado en la entrada.“Nunca se ha sabido quiénes son los dueños, pero es un lugar donde algunas personas llegan a dormir. No es que sean paracaidistas, porque ni siquiera se quedan a diario, pero algunos de ellos sí duermen ahí. No es que sea a diario, pero algún día uno de ellos va a despertar muerto”, dijo Jorge, vigilante.Pese a que el guardia del hospital aseguró que varias veces se ha pedido la intervención de la Policía, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que sólo se dio un reporte en la zona por un pleito entre adictos a sustancias nocivas, en octubre pasado.