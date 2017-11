'Listo y puesto’, espera Diego registrarse

Local

2017-11-15 06:00:00 | IVONNE MANCERA | Irapuato

El aspirante al gobierno por el PAN afirma sólo estar esperando los tiempos de su partido para ‘anotarse’

El ex funcionario dejó su puesto en Sedeshu este año tras la publicación de am sobre encuestas realizadas por esa dependencia. Fotos: am