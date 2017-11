Prepárate: el fin de semana, 100 mil carros llegan a la ciudad

Publicidad



“Esperamos una movilidad complicada en la ciudad, no solamente es el Festival del Globo, sino que se visitan centros comerciales, plazas, etcétera", manifestó, recordando que el sábado por la noche hay partido de fútbol y el domingo por la mañana un desfile y una carrera.

Este fin de semana(FIG)en la ciudad, como el, por lo que se espera que al parque vehicular de León, informó la dirección de Tránsito Municipal ayer.Se esperanEl director de Movilidad,, recordó que habrá un estacionamiento remoto en la intersección de los bulevares Hidalgo y Juan Alonso de Torres (Campos de Manolo), que tendrá una capacidad para mil autos y que daría servicio a entre 3 mil y 5 mil visitantes.Pidió que la población leonesa, para dejar a los visitantes mayor cupo en los estacionamientos y zonas cercanas del Parque, para tener una mejor movilidad.Sobre este mismo tema, informaron que de este estacionamiento habrá servicio deel sábado 18 y domingo 19, que circulará por todo el bulevar Hidalgo hasta la parte posterior del Parque, de 4:30 a 7:00 am (de ida) y de 7:00 a 10:00 pm (de regreso).será de 11 pesos para adultos y 6 pesos para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Los autobuses partirán del paradero de Valle de León, desde las 4:30 a las 7:00 am, cada cinco a 10 minutos, con un tiempo estimado de recorrido de 20 minutos.A partir de las 9:00 y hasta las 10:30 am habrá, que cubrirá esta zona, incluyendo el estacionamiento remoto. Además, desde la terminal del SIT San Jerónimo, habrá seis rutas: A40, 56 Norte, A68, A69, A76 y A85; tendrán servicio regular desde las 5:30 a las 11:00 pm.Por su parte, el director de Tránsito Municipal,, aceptó que este fin de semanaen la ciudad, pues, además del incremento en el flujo vehicular, hay obras en proceso.