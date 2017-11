¡Todo listo para recibir a turistas!... menos las obras

Publicidad

Obras sin terminar en las cuatro entradas al parque Metropolitano, además de calles en mal estado, darán la “bienvenida” a los asistentes al Festival Internacional del Globo (FIG).En un recorrido por las vialidades donde circularán los miles de carros foráneos, que se sumarán al parque vehicular leonés este fin de semana, se puede ver que habrá dificultades en el flujo vial durante el arribo.En la página oficial del evento se muestran las rutas de acceso a la sede que son: al poniente por Balcones del Campestre; la entrada sur, que es el acceso principal; la oriente, ubicada en la calle Sabila; y la norte, que se encuentra en el cruce de las calles Amazonas y Chambera.En el caso de los accesos poniente y sur, entre las complicaciones están las obras del distribuidor vial Benito Juárez, que significará una dificultad sobre todo para quienes arriben desde la carretera León-Lagos, por el bulevar Morelos, pues no tendrán más opción que ir por las laterales del distribuidor, donde además la señalética es imprecisa.Aunque la página oficial del FIG marca en el acceso norte una ruta a través de Paseos de la Presa, la Dirección de Transito Municipal confirmó que para ingresar por ahí se tendrá que circular por todo el bulevar Hidalgo hasta llegar al cruce con Amazonas, en la colonia Los Castillos, y entonces seguir hasta el mencionado punto de ingreso.En este caso, los automovilistas se encontrarán con una calle que no ha tenido trabajos de mantenimiento adecuados entre asfalto deformado, algunos baches, topes sin pintar e incluso pasos peatonales apenas visibles.Todo lo anterior podría significarles una no tan grata bienvenida.El acceso a la puerta oriente también se podrá hacer a través de la avenida Amazonas, por lo que la situación es similar.“Las calles están horribles porque no les dan mantenimiento; nomás pensemos qué imagen urbana le damos a los visitantes”, dijo Amelia Mireles, comerciante.